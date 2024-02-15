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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، اليوم الخميس 15 فبراير 2024، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع أسعار زيت الصويا في الأسواق، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 70 ألف جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 64 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 63 ألف جنيه للطن.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

فيما تباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت أولين مكرر بسعر 70 ألف جنيه للطن، زيت عباد مكرر بسعر 72  ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 72 ألف جنيه للطن.

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أسعار الزيت في بورصات السلع العالمية

وعن أسعار الزيت في بورصات السلع العالمية، بلغ سعر زيت الصويا نحو 47.32 سنت للرطل، بلغ سعر زيت الأولين نحو 887.5 دولار، بلغ سعر زيت النخيل نحو 880 دولارًا.

 

أسعار أرما شورت وزيت الأولين بالأسواق

يشار إلى أن حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أعلن أن شركة أرما للصناعات الغذائية قامت بتعديل أسعار الزيت بزيادات طبقت من منتصف يناير الماضى، موضحًا أن الزيادات في أسعار الشورتينج «شورت أرما» بلغت نحو 3500 جنيه، ليصل سعره في الجملة إلى 64 ألف جنيه.

أسعار زيت الأولين أرما 

وأشار «المنوفي» إلى أن الزيادات في أسعار زيت الأولين تراوحت من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه، وأن أسعار زيت الأولين ندى وزن 20 لتر الجركن البلاستيك ارتفعت نحو 75 جنيهًا، ليصل سعر زيت الأولين ندى وزن 20 لتر نحو 1140.75 جنيه في الجملة. 

وأضاف أن سعر زيت أولين ندى وزن 16 كيلو عبوة صفيح ارتفع نحو 80 جنيهًا، ليبلغ سعر زيت أولين ندى 16 كيلو إلى 992 جنيهًا للجملة.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 12-02-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الاثنين 12-2-2024 في الأسواق

سعر زيت الأولين ندى عالي الكثافة برميل وزن 50 كيلو

وتابع «المنوفي»: فيما ارتفع سعر زيت الأولين ندى عالي الكثافة برميل وزن 50 كيلو نحو 200 جنيه، ليصل سعر زيت الأولين ندى عالي الكثافة إلى 3100 جنيه في الجملة.

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الزيت اسعار الزيت بورصات السلع العالمية أسعار الزيت المكرر اسعار زيت الصويا

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