الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

شركة القبطان للسيارات تنجح في الحفاظ على ثقة عملائها رغم توقف الاستيراد

شركة القبطان للسيارات،
شركة القبطان للسيارات، فيتو

قال الكابتن محمد فايد مدير شركة القبطان للسيارات، إن قطاع السيارات يساهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير، وفي حالة وقف الاستيراد، سيواجه السوق أزمة كبيرة داخل القطاع، فضلًا عن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.

وأضاف أن شركة القبطان للسيارات نجحت في استقطاب عملاء جدد بعد توفيرها جميع أنواع السيارات، وعلى الرغم من صعوبة الاستيراد إلا أنها ما زالت تحافظ على عملائها والذين يثقون تمام الثقة في المنتج الذي تعرضه الشركة.

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وأكد القبطان للسيارات أن وقف استيراد السيارات يساهم في حدوث خسائر كبيرة على الاقتصاد المصري، ونحن في وقت بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق واتساع الفكر في تصنيع السيارات وتصدير الفائض إلى الخارج من أجل توفير العملة الصعبة.

وتحدث عن سر غلاء الأسعار قائلًا: "التاجر لو باع السيارة بمليون جنيه، بتزيد بعد يوم 200 ألف جنيه على سعرها، وهذا يعرض التاجر لخسارة لذا كان الأفضل له أن يقرر غلق المعرض وتعطيل حركة البيع.. وهو أنسب قرار لتجنب الخسائر".

 

الكابتن محمد فايد القبطان للسيارات شركة القبطان للسيارات السيارات الاستيراد

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