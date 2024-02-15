الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

2.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري، تفاصيل تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس البرازيل، فيتو

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.

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ونرصد تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل وحجم التبادل التجاري كالتالي:

- مصر يعد حاليًا ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في أفريقيا بعد الجزائر.

- التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023 قد وصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكل 489 مليون دولار منه منتجات مصرية استوردتها البرازيل و1.83 مليار دولار أمريكي منتجات صدرتها البرازيل إلى مصر.

وتتوقع الحكومة البرازيلية أن يزداد التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة وذلك بعد انفتاح السوق المصرية على منتجات برازيلية متنوعة في العام 2023، كالأسماك ومشتقاتها ولحوم الأبقار والقطن والموز والجيلاتين والكولاجين.

- من المتوقع أن تصادق الحكومة المصرية قريبًا على مسالخ برازيلية جديدة بهدف تصدير لحوم الأبقار.

- كما سيتم بحث فتح خط للطيران المباشر بين البلدين يربط مدينتي ساو باولو والقاهرة.

- تم دعوة مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس، وهي المجموعة التي تضم اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

كما ستشارك مصر في اجتماع مجموعة العشرين G20 بدعوة من الحكومة البرازيلية والتي تترأس هذه المجموعة المؤلفة من عشرين عضو من أكبر الاقتصادات في العالم حتى الأول من ديسمبر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي لولا دا سيلڤا

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