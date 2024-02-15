الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

لحظة إطلاق النار على المحتفلين بدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" (فيديو)

الاحتفال بنهائي سوبر
الاحتفال بنهائي سوبر بول، فيتو

 قتل شخص وأصيب 22 آخرون بإطلاق للنار خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية.

وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز في مؤتمر صحفي، إن السلطات تحقق مع 3 أشخاص في الحادث الذي وقع خارج محطة قطار يونيون، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، ولحظة إطلاق النار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المواطنين في الاتجاه المعاكس.

وذكرت جريفز أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهم والقبض عليه، ويفحص المحققون مقطعا مصورا للحادث.

وأشار رئيس إدارة الإطفاء روس جرانديسون في مؤتمر صحفي، إلى أن ما لا يقل عن 22 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، موضحا أن 15 من الجرحى إصاباتهم خطيرة.


وشهدت الاحتفالات نشر نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون، من بينهم عملاء في مكتب التحقيقات الاتحادي والمكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

من جهته، قال فريق تشيفز في بيان إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي الفريق الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير.

وأوضح متحدث باسم مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال، أن المستشفى عالج 12 مصابا بينهم 11 قاصرا، وأصيب 9 بطلقات نارية، بينما قالت جريفز خلال المؤتمر الصحفي إنه لم يصب أي أطفال.

وذكرت الشرطة أن وابل الطلقات النارية، الذي أطلق بالقرب من مرأب سيارات خارج المحطة، جاء في نهاية مسيرة احتفالية أعقبت موكبا.

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المواطنين في الاتجاه المعاكس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فريق تشيفز دوري كرة القدم الأمريكية مدينة كانساس محطة قطار قائدة الشرطة ستيسي جريفز محطة قطار يونيون مستشفى ميرسي كانساس سيتي

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

السيسي ورئيس البرازيل يصافحان حرس الشرف بقصر الاتحادية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

انطلاق القمة المصرية البرازيلية بالاتحادية

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية