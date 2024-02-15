لحظة إطلاق النار على المحتفلين بدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" (فيديو)
قتل شخص وأصيب 22 آخرون بإطلاق للنار خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية.
وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز في مؤتمر صحفي، إن السلطات تحقق مع 3 أشخاص في الحادث الذي وقع خارج محطة قطار يونيون، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".
وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، ولحظة إطلاق النار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المواطنين في الاتجاه المعاكس.
وذكرت جريفز أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهم والقبض عليه، ويفحص المحققون مقطعا مصورا للحادث.
وأشار رئيس إدارة الإطفاء روس جرانديسون في مؤتمر صحفي، إلى أن ما لا يقل عن 22 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، موضحا أن 15 من الجرحى إصاباتهم خطيرة.
وشهدت الاحتفالات نشر نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون، من بينهم عملاء في مكتب التحقيقات الاتحادي والمكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
من جهته، قال فريق تشيفز في بيان إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي الفريق الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير.
وأوضح متحدث باسم مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال، أن المستشفى عالج 12 مصابا بينهم 11 قاصرا، وأصيب 9 بطلقات نارية، بينما قالت جريفز خلال المؤتمر الصحفي إنه لم يصب أي أطفال.
وذكرت الشرطة أن وابل الطلقات النارية، الذي أطلق بالقرب من مرأب سيارات خارج المحطة، جاء في نهاية مسيرة احتفالية أعقبت موكبا.
وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المواطنين في الاتجاه المعاكس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.