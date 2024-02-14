تركي آل الشيخ: 4 مليارات جنيها استثمارات صندوق Big Time لإنتاج الأفلام المصرية والسعودية

صندوق Big Time، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تدشين صندوق Big Time لرعاية وإنتاج أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، لافتًا إلى أن هناك 4 أفلام يتم إنتاجها حاليا بالمملكة من بينها فيلم أولاد رزق 3.

أرباح الأفلام المصرية وسر تدشين صندوق Big Time

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن الأفلام المصرية تحقق ربحا جيدا لنا في المملكة السعودية وهذا كان أحد أسباب التي شجعتنا علي تدشين صندوق Big Time، مشيرًا إلى تحقيق فيلم تامر حسني لحوالي مليار جنيه عائدات في السينمات السعودية.

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إنتاج مسلسل عالمي

وأكد تركي الشيخ: نعمل على إنتاج مسلسل جديد بإخراج عالمي سيكون حديث الوسط الفني ومن أعلى إنتاجات المجال الفني بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، سيتم تصويره بالمملكة عن فيروس شبيه للزومبي.

ربحية صندوق Big Time

ولفت: صندوق "بيج تايم" لإنتاج الأعمال السينمائية ربحي للترفيه فقط ويهتم بجودة العمل الفني، وحققنا مفاجاَت كبيرة في فيلم ولاد رزق 3 مثل التعاقد مع شركات كبرى من فرنسا وانجلترا.

استثمارات صندوق Big Time

وأكد: أكثر من 4 مليارات جنيه سيتم ضخها من جانبنا في صندوق "Big Time".

فيلم جديد عن أم كلثوم

وأكد أنه سيتم إنتاج فيلم جديد بطولة الفنانة منى زكي عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

في وقت سابق، أكدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أنه ستكون هناك حفلات مشتركة بين فنانين مصريين وسعوديين في الفترة المقبلة.

تفقد تركي الشيخ دار الأوبرا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تفقد دار الأوبرا المصرية، واليوم عقدنا جلسة مطولة مع أعضاء هيئة الترفيه".

حفلة غنائية كبيرة بدار الأوبرا

وتابعت: "حفلة غنائية كبيرة يوم السبت المقبل في الأوبرا، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية".

حفلات مباراة الأهلي والزمالك

وأكدت: "الحفلات التي ستقام على هامش مباراة الأهلي والزمالك في السعودية ستكون بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".