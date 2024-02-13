الأربعاء 14 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة: حفلة غنائية كبيرة بالأوبرا بحضور تركي آل الشيخ السبت المقبل

وزيرة الثقافة نيفين
وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وتركي اَل الشيخ، فيتو

أكدت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أنه ستكون هناك حفلات مشتركة بين فنانين مصريين وسعوديين في الفترة المقبلة.

تفقد تركي الشيخ دار الأوبرا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تفقد دار الأوبرا المصرية، واليوم عقدنا جلسة مطولة مع أعضاء هيئة الترفيه".

 

حفلة غنائية كبيرة بدار الأوبرا

وتابعت: "حفلة غنائية كبيرة يوم السبت المقبل في الأوبرا، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية".

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حفلات مباراة الأهلي والزمالك

وأكدت: "الحفلات التي ستقام على هامش مباراة الأهلي والزمالك في السعودية ستكون بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

 

وكشفت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كواليس لقائها بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

التبادل الثقافي المصري السعودي

 

وقالت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “العلاقة بين مصر والسعودية قائمة على الأخوة وهناك تبادل ثقافي ممتد عبر السنوات”.

 

 

أنشطة ثقافية متبادلة

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع تركي آل الشيخ على تنظيم أنشطة ثقافية متبادلة بين مصر والسعودية، من خلال وزارتي الثقافة في البلدين ويضاف إليهما هيئة الترفيه بالمملكة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

إنتاج سينمائي مشترك 

وأكدت: الحفلات التي تقام في السعودية مقدرة جدا وهي حفلات تكريم للفنانين المصريين، وأيضا سيكون هناك حفلات للفنانين السعوديين بالقاهرة، بالإضافة إلى فتح مجالات فنية مشتركة أخرى مثل المسرح الدرامي والإنتاج السينمائي المشترك والمهرجانات.
 

 

حفلات ومهرجانات 

وتابعت: "التعاون سيكون في المجالات الفنية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفيه بالسعودية من خلال حفلات موسيقية وموسيقى عربية وتواجد فني للفنانين السعوديين في مهرجان الموسيقى العربية القادم، وفعاليات موسيقية في كل الفعاليات الفنية الموجودة في مصر وستعاد هذه الفعاليات في السعودية بفنانين مصريين وسعوديين، وستكون هناك عروض مسرحية مصرية ستعرض في القاهرة والرياض ومسرحيات سعودية ستعرض في مصر".
 

 

فرصة للمواهب الصاعدة

وأكملت: "سيكون هناك تعاون فني وثقافي على المستوى الرسمي في مصر والسعودية، وسيعطى الفرصة بإقامة حفلات تستوعب المواهب الفنية الصاعدة وليس فقط النجوم".
 

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