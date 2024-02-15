محمد صلاح يقترب من قيادة ليفربول أمام برينتفورد.. أرقام مميزة لـ "موو" مع الريدز في الموسم الحالي.. وصراع قوي مع هالاند على لقب هداف الدوري الإنجليزي

يعود محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي للمشاركة مرة أخرى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا الماضية.

وشارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات الريدز الجماعية يوم أمس، استعدادا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح في التدريبات الجماعية لأول مرة بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار رفقة منتخب مصر وتحديدا في لقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات خلال الشوط الأول.

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إصابة محمد صلاح كانت في العضلة الخلفية واستغرق علاجها والتأهيل حتى العودة إلى التدريبات الجماعية 28 يوما بالتمام والكمال.

إصابة محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا

خرج محمد صلاح مصابًا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من لقاء مصر وغانا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا وهو يشتكي من العضلة الخلفية.

وخرج الاتحاد المصري لكرة القدم ليعلن أن إصابة محمد صلاح خفيفة وسيغيب عن لقاء دور الـ 16 فقط وسيتكمل مع الفراعنة البطولة حال التأهل.

ظن الجميع أن إصابة محمد صلاح طفيفة بالفعل حتى خرج يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وأعلن عودة اللاعب لإنجلترا لتلقي العلاج اللازم كون الإصابة ستحتاج لفترة علاج أطول.

عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات الريدز الجماعية يوم أمس لأول مرة بعد إصابته، استعدادا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رحب لاعبو ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، بعد عودته للمشاركة في تدريبات الريدز الجماعية، استعدادا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول تظهر عودة محمد صلاح إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للريدز، حيث استقبله زملاؤه بالأحضان معبرين عن سعادتهم بشفائه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

استقبال لاعبي ليفربول لـ محمد صلاح بعد عودته للمشاركة في التدريبات، فيتو

أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي

وفي السطور التالية نعرض أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي بعد شفائه من الإصابة.

شارك محمد صلاح في 27 مباراة مع ليفربول بجميع البطولات في الموسم الحالي بواقع 2045 دقيقة ساهم خلالها بـ 27 هدفا.

واستطاع محمد صلاح تسجيل 18 هدفا في الموسم الحالي كما صنع 9 أهداف.

ويقدم محمد صلاح أداء قويا مع ليفربول في الموسم الحالي كما أن الريدز ينافس على عدد كبير من البطولات أبرزها بكل تأكيد الدوري الإنجليزي الممتاز

ونهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي يوم الأحد 25 فبراير، وأيضا بطولة الدوري الأوروبي.

محمد صلاح يسعى لحصد الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي

ويسعى محمد صلاح لمواصلة أرقامه الإيجابية مع ليفربول خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل منذ انطلاقه 14 هدفا ليضع نفسه وصيفا في جدول ترتيب الهدافين.

ويتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا، ويسعى محمد صلاح للعودة للتسجيل مجددا بعد غياب فترة طويلة بسبب المشاركة في أمم إفريقيا ثم الإصابة التي لحقت به.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1 -إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

2 - محمد صلاح، ليفربول، 14 هدفًا.

3 - دومينيك سولانكي، بورنموث، 13 هدفًا.

4 - سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

5 - أولي واتكينز، أستون فيلا، 11 هدفًا.

5 - جارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.

محمد صلاح يأمل في استمرار ليفربول في صدارة الدوري

ويسعى محمد صلاح للعودة القوية بعد الإصابة وقيادة ليفربول لاستمراها في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الـ24.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول 54 نقطة

2- مانشستر سيتي 52 نقطة

3- آرسنال 52 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 47 نقطة

5- أستون فيلا 46 نقطة

6- مانشستر يونايتد 41 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 36 نقطة

8- وست هام يونايتد 36 نقطة

9- برايتون 35 نقطة

10- تشيلسي 34 نقطة

11- وولفرهامبتون 32 نقطة

12- فولهام 29 نقطة

13- بورنموث 27 نقطة

14- برينتفورد 25 نقطة

15- كريستال بالاس 24 نقطة

16- نوتينجهام فورست 21 نقطة

17- لوتون تاون 20 نقطة

18- إيفرتون 19 نقطة

19- بيرنلي 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 13 نقطة

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره برينتفورد، يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024.

تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتائج الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 2-0 إيفرتون

وولفرهامبتون 0-2 برينتفورد

فولهام 3-1 بورنموث

توتنهام 2-1 برايتون

لوتون تاون 1-3 شيفيلد يونايتد

ليفربول 3-1 بيرنلي

نوتينغهام فورست 2-3 نيوكاسل يونايتد

وست هام 0-6 أرسنال

أستون فيلا 1-2 مانشستر يونايتد

كريستال بالاس 1-3 تشيلسي