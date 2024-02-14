استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

تخشي بريطانيا اندلاع ثورة بسبب أزمة نقص الشاي، ففي الوقت الذي يواجه البريطانيون نقصًا حادًا في الشاي، هدد المتسوقون بـ "الثورة"، بعد تحذيرهم من أنهم قد يجدون صعوبة في العثور على أحد المشروبات المفضلة في البلاد في محلات السوبر ماركت.

وكانت شركة سينسبري قد أعلنت أن هناك مشاكل على مستوى البلاد قد تؤثر على توفر الشاي الأسود.

لا نستطيع الحصول على أكياس الشاي

وأكد المتسوقون في متاجر تيسكو أنهم لا يستطيعون الحصول على أكياس الشاي، حيث تضررت الواردات من الشرق، بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما أجبر السفن على التحول إلى طريق رأس الرجاء الصالح، والسفر حول جنوب إفريقيا، بدلًا من المرور عبر قناة السويس، ما يضيف ما يصل إلى أسبوعين إلى هذه الرحلات.

وتعد السفن المتجهة إلى بريطانيا معرضة للخطر بشكل خاص بعد الضربات الجوية لسلاح الجو الملكي البريطاني على معاقل الحوثيين في اليمن.

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والأسبوع الماضي، تعرضت سفينة الشحن البريطانية Morning Tide لهجوم بصاروخ أثناء محاولتها الإبحار في البحر الأحمر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الحادثة.

وتوضح إحدى اللافتات الموجودة في أحد متاجر سينسبري: "نحن نواجه مشكلات في العرض تؤثر على إمدادات الشاي الأسود على مستوى البلاد. نعتذر عن أي إزعاج، ونأمل أن نعود بكامل طاقتنا قريبًا".

36 مليار كوب سنويًا

وسيصبح من الصعب على البريطانيين استيعاب أي نقص، حيث يستهلكون 100 مليون كوب من الشاي يوميًا - 36 مليار كوب سنويًا - مما يجعل الشاي في المرتبة الثانية بعد القهوة كأفضل مشروب شعبي محبوب في البلاد.

ومؤخرا، حذرت شركة تيسكو مؤخرًا من أن إمدادات الشاي، إلى جانب المشروبات واللحوم والأسماك، قد تتأثر بالأزمة.

من جانبه، قال مدير مركز البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس البحثي البروفسور تيم بنتون، إن تحويل مسار السفن حول جنوب إفريقيا من شأنه أن يضاعف أوقات الإمداد والتكاليف، مما يؤدي إلى نقص السلع وارتفاع الأسعار.

نقص في التوابل والشاي

وأضاف قائلًا: "سيكون هناك نقص في بعض السلع كالتوابل أو الشاي، حيث سيكون من الصعب جدًا استبدالها في السوق".

وينتج الشاي إلى حد كبير في آسيا وشرق أفريقيا، حيث تنتج الصين والهند وسريلانكا وكينيا حوالي ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية.

وقد واجهت شحنات البضائع من هذه المناطق انقطاعًا كبيرًا خلال الشهرين الماضيين بسبب هجمات البحر الأحمر، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.