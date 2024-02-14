مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في قصف على مخيم للنازحين بالكونغو

الكونغو، أعلنت منظمة مجتمع مدني محلية أمس الثلاثاء أن مجموعة من المتمردين قصفت مخيما للنازحين في مقاطعة شمال كيفو شرقي الكونغو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين.

وقال زعيم المجتمع المدني، ويتي موامي ينجا، إن جماعة متمردة لها صلات مزعومة برواندا المجاورة، قصفت مخيم زينة، الواقع على بعد 16 ميلًا من مدينة جوما. بعد أيام من الهجمات في منطقة ليست بعيدة عن المدينة.

ولم يعلن متمردو "إم23" مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنهم أكدوا ما يبدو أنهم كانوا متجهين إلى بلدة ساكي القريبة من جوما.

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وقال لورانس كانيوكا المتحدث باسم الجماعة في بيان "إن حركة "إم23" قادمة لتحريرهم وحمايتهم من تلك المدفعية الثقيلة"، في إشارة إلى قتالهم المستمر مع قوات الأمن الكونغولية.

وقد فر الآلاف من منازلهم إلى جوما في الأيام الأخيرة مع اشتداد القتال وامتلاء المستشفيات في المدينة بالمدنيين المصابين، وكثير منهم يعانون من رعاية طبية محدودة.

مقاطعة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وكانت الكونغو الديمقراطية قد أعلنت مقاطعة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” وعدم الاشتراك في أي بطولة ينظمها الكاف مستقبلًا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الكونغو الديموقراطية، أن هذا القرار يأتي بسبب المعاملة السيئة لجمهور منتخب بلاده الذي ذهب لمساندة الكونغو أمام منتخب كوت ديفوار.

وقال المتحدث الرسمي للحكومة الكونغولية: “أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه التام للمعاملة السيئة لمشجعينا الذين سافروا إلى أبيدجان لحضور مباراة نصف النهائي ضد كوت ديفوار، ولا سيما تقليص المساحة المحجوزة في المدرجات، والحظر على الوصول إلى اللافتات ووسائل الإعلام المختلفة التي تدين العدوان الرواندي الذي كانت بلادنا ضحية له”.