الأربعاء 14 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد عدوية: تعلمت من الحادث ستر ربنا والحمد لله رجعت زي الأول (فيديو)

الفنان أحمد عدوية،
الفنان أحمد عدوية، فيتو

أحمد عدوية، قال الفنان الكبير أحمد عدوية: "تعلقت بالفن منذ الصغر ولا أزال أتذكر مسيرتي في شارع محمد علي، وبحب محمد رشدي والعزبي لكن تأثرت بغناء محمد عبد المطلب".


درس حادثة أحمد عدوية الشهيرة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "تعلمت من الحادثة الشهيرة اللي اتعرضت لها ستر ربنا، والحمد لله رجعت زي الأول والنهارده أنا زي الفل".

 

هروب أحمد عدوية من أجل الغناء وأول أجر له

ولفت: "أبويا وجدي هما اللي قالوا لي إن صوتي حلو، وأنا هربت من البيت ورُحت على شارع محمد علي، كنت طالب وبقرأ القرآن بطريقة موسيقية فكان أهلي بيضربوني بسببها لغاية لما طلعت من المدرسة وروحت لأختي اللي خليتني أشتغل مع جوزها في ورشة نجارة وما استمرتش لإني ما كنتش حاببها ورُحت شارع محمد علي وبقيت أغني في الأفراح واتعرفت لما رُحت عيد ميلاد شريفة فاضل وكان موجود مأمون الشناوي اللي لما سمع صوتي قال لي صوتك ما حصلش وودَّاني شركة صوت الحب ومن هنا بدأت مسيرتي، وأول أجر أخدته كان جنيه واحد عن أغنية سلامتها أم حسن".

Advertisements

زوجة أحمد عدوية: فكرت أتطلق، والفنان: "كنت بخونك بس غصب عني"

أحمد عدوية وزوجته وأحفاده ضيوف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" الثلاثاء

قصة زواج أحمد عدوية

وعن قصة زواج أحمد عدوية، قالت زوجته "نوسة": "كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية فهو عاكسني وكان يعرف بابا، وقعد يشاور لي قلت له عايز إيه قال لي تعالي أوصلك أنا عارف والدك، وبالليل لقيته عندنا وبيتقدم لأبويا، الله يرحمه، وبيطلب يتجوزني وكنت لسه صغيرة في الإعدادية وبابا قال له صغيرة تتجوز إزاي، فعدوية قال له ليك عليَّ تكمل دراسة واحنا هنكمل مشوارنا مع بعض، أبويا قعد يفكر وقال لي إيه رأيك فقلت له اللي أنت شايفه وما كانش ليَّ رأي ووقتها كان هو مشهور".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد عدوية الفنان احمد عدوية حادثة احمد عدوية عدوية شريفة فاضل اخبار الفن لميس الحديدي

مواد متعلقة

زوجة أحمد عدوية: فكرت أتطلق، والفنان: "كنت بخونك بس غصب عني"

وزيرة الثقافة: حفلة غنائية كبيرة بالأوبرا بحضور تركي آل الشيخ السبت المقبل

أحمد عدوية وزوجته وأحفاده ضيوف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" الثلاثاء

الأكثر قراءة

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 14-2-2024

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

10 نقاط ترصد أهداف زيارة أردوغان التاريخية لمصر عقب قطيعة 12 عاما

زكريا أحمد.. حفظ القرآن الكريم ودرس في الأزهر الشريف.. تألق ملحنًا وقدم 1600 لحن.. وانتهت حياته بمأساة

قائمة الأهلي لرحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

أخفت عشيقها في الدولاب وخدرت الضحية، كيف دبرت "دينا" جريمة قتل زوجها بالجيزة؟

ذروتها غدا.. الأرصاد تعلن عن موجة من الطقس السيء (فيديو)

الدوري الممتاز، موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

Advertisements

منوعات

المزيد

التحق بالجامعة وعمره 12 سنة، أصغر بريطاني يحصل على الدكتوراه

استهلاك 36 مليار كوب سنويًا، ثورة وشيكة في بريطانيا بسبب أزمة الشاي

سيدة تهزم السرطان بالقاضية 5 مرات.. اعرف التفاصيل

قد تكون مؤشرا سلبيا، ما هي متلازمة الرجل اللطيف؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأربعاء 14-2-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024

المزيد

انفوجراف

التشكيل الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في عيده، هل الحب حرام؟ الدكتور علي جمعة يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية