أحمد عدوية: تعلمت من الحادث ستر ربنا والحمد لله رجعت زي الأول (فيديو)

أحمد عدوية، قال الفنان الكبير أحمد عدوية: "تعلقت بالفن منذ الصغر ولا أزال أتذكر مسيرتي في شارع محمد علي، وبحب محمد رشدي والعزبي لكن تأثرت بغناء محمد عبد المطلب".

عدوية شاف بنت طالعة من المدرسة بالليل راح يتقدملها.. شوف قصة حبه وزواجه#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي pic.twitter.com/WQLdYIknGl — ON (@ONTVEgy) February 13, 2024



درس حادثة أحمد عدوية الشهيرة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "تعلمت من الحادثة الشهيرة اللي اتعرضت لها ستر ربنا، والحمد لله رجعت زي الأول والنهارده أنا زي الفل".

قصة عيد ميلاد شريفة فاضل اللي اتسببت في شهرة أحمد عدوية.. وأجر أغنية سلامتها أم حسن كان جنيه واحد.. شوف التفاصيل#كلمة_أخيرة#لميس_الحديدي pic.twitter.com/x4lP7kAGcP — ON (@ONTVEgy) February 13, 2024

هروب أحمد عدوية من أجل الغناء وأول أجر له

ولفت: "أبويا وجدي هما اللي قالوا لي إن صوتي حلو، وأنا هربت من البيت ورُحت على شارع محمد علي، كنت طالب وبقرأ القرآن بطريقة موسيقية فكان أهلي بيضربوني بسببها لغاية لما طلعت من المدرسة وروحت لأختي اللي خليتني أشتغل مع جوزها في ورشة نجارة وما استمرتش لإني ما كنتش حاببها ورُحت شارع محمد علي وبقيت أغني في الأفراح واتعرفت لما رُحت عيد ميلاد شريفة فاضل وكان موجود مأمون الشناوي اللي لما سمع صوتي قال لي صوتك ما حصلش وودَّاني شركة صوت الحب ومن هنا بدأت مسيرتي، وأول أجر أخدته كان جنيه واحد عن أغنية سلامتها أم حسن".

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قصة زواج أحمد عدوية

وعن قصة زواج أحمد عدوية، قالت زوجته "نوسة": "كنت طالعة من المدرسة وهو ماشي بالعربية فهو عاكسني وكان يعرف بابا، وقعد يشاور لي قلت له عايز إيه قال لي تعالي أوصلك أنا عارف والدك، وبالليل لقيته عندنا وبيتقدم لأبويا، الله يرحمه، وبيطلب يتجوزني وكنت لسه صغيرة في الإعدادية وبابا قال له صغيرة تتجوز إزاي، فعدوية قال له ليك عليَّ تكمل دراسة واحنا هنكمل مشوارنا مع بعض، أبويا قعد يفكر وقال لي إيه رأيك فقلت له اللي أنت شايفه وما كانش ليَّ رأي ووقتها كان هو مشهور".