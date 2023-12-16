بسبب تعليقه عن شهر رمضان والمسلمين، النيابة العامة في نيس تطالب بسجن مدرب سان جرمان السابق

طالبت النيابة العامة في نيس بسجن مدرب نيس وباريس سان جرمان السابق كريستوف غالتييه أمس الجمعة، لعام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة التمييز العنصريّ والدّيني وتغريمه 49 ألف دولار أمريكي.

تعليقات عن شهر رمضان واللاعبين المسلمين

وحضر غالتييه (57 عامًا) إلى محكمة نيس، بسبب تعليقات يُزعم أنه أدلى بها حول شهر رمضان واللاعبين المسلمين.

واعتبر المدرب انّ التهم الموجهة إليه “مبالغ فيها”.

رسالة بريد إلكتروني مسربة



وانفجرت القضيّة في أبريل الماضي، حين سُرّبت رسالة بريد إلكتروني أرسلها جوليان فورنييه مدير نيس الذي اتّهم غالتييه بالتمييز العنصريّ، إلى ديف برايلسفورد، مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي.

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وقال محامي غالتييه إنه كان يجب على المحقّقين أن يجروا مواجهة بين الشهود، وهم مدير نيس والبرازيلي دانتي قائد الفريق والطاقم الطبّي.

وذكَر فورنييه في الرسالة محادثةً مع مدرب نيس السابق بعدما كان الأخير محاطًا بمجموعةٍ من مشجعي الفريق في مطعم، وقال إن «هناك الكثير من المسلمين والسود في النادي».

وأشار المدير في الرسالة إلى حادثة وقعت خلال رمضان عام 2022، اتّهم فيها غالتييه بالادعاء مرارًا وتكرارًا بوجود عدد كبير من المسلمين في النادي وطلب انتقالهم إلى أنديةٍ أخرى.

كما اتهمه أيضًا بوصف أحد مدافعي فريقٍ واجهه بـ«كينج كونج».

واعترف مدرب الدحيل القطري حاليًا بما قاله عن اللاعب، لكنّه ادّعى أنه كان يعني أن الرجل لديه “بُنية قويّة”.

وسبق أن نفى غالتييه المزاعم في أبريل الماضي عندما نُشرت للمرة الأولى، ووعد أن يكون له كلمته في المحكمة.

وأضاف «لقد نشأت في مبنى حكوميّ وفي بيئة متعددة الثقافات ذات قيَم مشتركة واحترام للآخرين، بغضّ النظر عن أصولهم أو لونهم أو دينهم».

وتابع: «لا يمكنني قبول تشويه سمعتي بهذه الطريقة، لذلك قررت اتخاذ إجراءات قانونيّة ضد أي شخص يحاول الأضرار بسمعتي».

التمييز العنصريّ

وبين الأطراف المعنيّة، لم يطلب نادي نيس أي شيء، فيما طلبت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم يورو واحد كمبلغٍ رمزيّ، بينما طلبت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية «ليكرا» 5 آلاف يورو (نحو 5 آلاف و500 دولار).

وكان غالتييه الذي قاد سانت إتيان وليل سابقًا قد أقيل من سان جرمان في يوليو الماضي قبل عامٍ على انتهاء عقده، وانتقل بعد ثلاثة أشهر إلى الدحيل.

وكانت المرة الأولى منذ انتقال ملكية نادي العاصمة للقطريين عام 2011، يُقال فيها أي مدرب بعد موسم واحد فقط مع الفريق.