الشرطة الفرنسية تكيل بمكيالين.. تضبط يوسف عطال نجم نادي نيس بسبب دعمه لغزة.. وتمنح الحرية لعشرات اللاعبين المتضامنين مع أوكرانيا

لا حديث يعلو عن واقعة القبض على يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، اليوم، من قبل الشرطة الفرنسية بسبب دعمه للقضية الفلسطينية على الرغم من عدم اتخاذ إجراءات مماثلة من الشرطة الفرنسية تجاه العشرات من اللاعبين الذين تضامنوا مع أوكرانيا في الحرب الروسية.

وألقت قوات الشرطة الفرنسية على يوسف عطال لاعب فريق نيس بعد عودته من فترة التوقف الدولي رفقة الجزائر.

وأعلنت شبكة "RMC" القبض على الظهير الأيمن بزعمها تحريضه على الكراهية والعنصرية بسبب دعمه لفلسطين.

وكان نادي نيس قد أعلن في وقت سابق، إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد إعلان عطال دعمه لفلسطين عبر حسابه الشخصي ضد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الماضية.

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وجاء بيان نادي نيس كالآتي:

"بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر الذي بدأ 9 أكتوبر، عقد مسؤولوا نيس جلسة مع يوسف عطال. اعترف اللاعب بخطأ مقطع الفيديو الذي نشره وأنه أزاله بسرعة واعتذر عن المكتوب، وذلك نظرا لخطورة المنشور، واتخذ نادي نيس على الفور أول عقوبة تأديبية بإيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر. نود أن نؤكد على سمعة ووحدة نيس تأتي من سلوك جميع الموظفين في النادي والتي يجب أن تكون وفقا لقيم المؤسسة كما في رسالتنا يوم الجمعة الماضي إذ أكد نيس التزامه الراسخ بالسلام".

وكان كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، قد هدد اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

وكان عطال قد نشر في وقت سابق فيديو لدعم فلسطين بسبب هجوم قوات الاحتلال على غزة.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

ويأتي ذلك بعد دعوات الجالية اليهودية في نيس لطرد اللاعب من النادي بسبب منشوره الذي وصفوه بالدعوة إلى الكراهية.

وأوضحت الجالية اليهودية أنه بالرغم من عدم الوصول إلى ترجمة دقيقة ولكنه خطابا يحض على الكراهية.

وكان نادي نيس قد أوقف لاعبه الجزائري فى وقت سابق عن التدرب مع الفريق إلى إشعار آخر وفق ما جاء في بيان رسمي، بسبب اتهامه بالتحريض على العنف، كما أشارت بعض التقارير إلى أن النادي الفرنسي يفكر جديًا في فسخ تعاقده مع عطال.

ولم تستبعد "ليكيب" فى وقت سابق تسليط عقوبة قاسية على عطال، بسبب ما وصفته بأن قضيته لا تتعلق بالجانب الرياضي وإنما سيتم دراستها على أساس "تحريض على العنف"، ما قد يجعل وضعية اللاعب تتعقد أكثر في فرنسا، وتجبره على التفكير جديًا في الرحيل صوب وجهة جديدة قبل نهاية عقده في صيف 2024.

عطال كشف فى وقت سابق في تصريحات أدلى بها لـ"بي إن سبورتس":"لم يكن من السهل أن أمارس كرة القدم في مرحلة الطفولة، ظروفي الاجتماعية الصعبة والمشاكل الكثيرة كانت تعترض طريقي".

وأكمل:"والدي ساعدني كثيرًا والفضل يعود إليه فيما وصلت إليه اليوم، سأواصل للعمل من أجل الوصول للقمة".

عطال بدأ بريقه يظهر عندما رحل لنادي يُعد الأفضل حاليًا في الجزائر من حيث إخراج المواهب الشابة أنا وهو نادي بارادو ليكون هذا الانتقال هو نقطة التحول في مسيرة اللاعب.

اللاعب الجزائري الشاب بدأ يسير نحو الصعود خاصة مع المدرب الإسباني لوكاس ألكراز الذي استطاع أن يستغل موهبة اللاعب ومنها انضم لمنتخب الجزائر لتكون مواجهته الأولى أمام غينيا.

انطلاقة عطال جعلت نادي كورتريك يتابعه ليقرر النادي البلجيكي الحصول على خدماته على سبيل الإعارة في 2017 ليقرر النادي الأوروبي بعدها الحصول على خدمات اللاعب نهائيًا في 2018 مقابل 500 ألف يورو.

ما قدمه عطال رفقة فريق كورتريك البلجيكي جعل مسئولي نيس يتابعوه ليحسم الفريق الفرنسي الصفقة رسميًا في صفقة قدرت بـ3 ملايين يورو.