الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

مقتل مشجع نانت بعد تعرضه للطعن قبل مباراة نيس

جماهير نانت، فيتو
جماهير نانت، فيتو

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، اليوم الأحد، عن مقتل أحد مشجعيه طعنا، قبل مواجهة فريق نيس، أمس السبت، في الدوري الفرنسي، في صدمة كبيرة ومفجعة للجماهير.

نانت يكشف تفاصيل مقتل مشجعه

وأوضح نادي نانت في بيان أن الضحية عمره 31 عاما وتعرض للطعن في الظهر وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ثم توفي لاحقا.

وأشار نيس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الضحية، إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة الدموية.

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ووفقا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن الضحية كان عضوا في رابطة مشجعين وأن منفذ الهجوم هو على الأرجح سائق سيارة كانت تقل عددا من جماهير نيس.

وانتهت المباراة بفوز نانت (1-0)، ليمنى نيس بأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وسجل هدف نانت في شباك نيس اللاعب فلوران موليت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

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