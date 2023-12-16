منها تلف العين للحوامل، مضاعفات وأسباب ارتفاع الضغط

ارتفاع ضغط الدم ليس له أعراض ويمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه يعرضك ارتفاع ضغط الدم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية ومشاكل أخرى.

وما يقرب من نصف البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يدركون ذلك لذا، فإن الفحوصات أمر بالغ الأهمية ويمكن أن تساعد التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية في الحفاظ على ضغط الدم حيث ينبغي أن يكون.

ارتفاع ضغط الدم، فيتو

ما أنواع ارتفاع ضغط الدم؟

سيقوم مقدم الخدمة الخاص بك بتشخيص إصابتك بأحد نوعين من ارتفاع ضغط الدم:

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ارتفاع ضغط الدم الأساسي، وتشمل أسباب هذا النوع الأكثر شيوعًا من ارتفاع ضغط الدم وعوامل الشيخوخة ونمط الحياة مثل عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي، وتشمل أسباب هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم حالات طبية مختلفة أو دواء تتناوله.

يمكن أن يتواجد ارتفاع ضغط الدم الأولي والثانوي معًا وعلى سبيل المثال، يمكن لسبب ثانوي جديد أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المرتفع بالفعل.

وقد تسمع أيضًا عن ارتفاع ضغط الدم الذي يأتي أو يختفي في مواقف معينة، أنواع ارتفاع ضغط الدم هذه هي:

ارتفاع ضغط الدم بالمعطف الأبيض: يكون ضغط الدم لديك طبيعيًا في المنزل ولكنه مرتفع في بيئة الرعاية الصحية.

ارتفاع ضغط الدم المقنع: يكون ضغط الدم لديك طبيعيًا في بيئة الرعاية الصحية ولكنه مرتفع في المنزل.

ارتفاع ضغط الدم المستمر: يرتفع ضغط الدم لديك في أماكن الرعاية الصحية وفي المنزل.

ارتفاع ضغط الدم الليلي: يرتفع ضغط الدم لديك أثناء النوم.

اسباب ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم الأساسي ليس له سبب واحد واضح وعادة، تجتمع العديد من العوامل لتسبب ذلك، وتشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

أنماط الأكل غير الصحية (بما في ذلك اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم).

نقص في النشاط الجسدي.

تناول كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكحول.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي له سبب واحد على الأقل يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحديده، وتشمل الأسباب الشائعة لارتفاع ضغط الدم الثانوي ما يلي:

أدوية معينة، بما في ذلك مثبطات المناعة ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ووسائل منع الحمل عن طريق الفم (حبوب منع الحمل).

مرض كلوي.

توقف التنفس أثناء النوم.

الألدوستيرونية الأولية (متلازمة كون).

تعاطي المخدرات.

أمراض الأوعية الدموية الكلوية، وهي الحالات التي تؤثر على تدفق الدم في شرايين وأوردة الكلى، ويعد تضيق الشريان الكلوي مثالًا شائعًا.

استخدام التبغ (بما في ذلك التدخين، واستخدام السجائر الإلكترونية، واستخدام التبغ الذي لا يدخن).

ما هي عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم؟

تشمل عوامل الخطر التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

وجود أفراد من العائلة البيولوجية يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

أن يكون العمر أكبر من 55 عامًا.

الإصابة بحالات طبية معينة، بما في ذلك مرض الكلى المزمن، أو متلازمة التمثيل الغذائي، أو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، أو مرض الغدة الدرقية.

زيادة الوزن أو السمنة.

عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافي.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

التدخين أو استخدام منتجات التبغ.

الكحول.

ارتفاع ضغط الدم، فيتو

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم غير المعالج قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بما في ذلك:

مرض الشريان التاجي (CAD).

سكتة دماغية.

نوبة قلبية.

مرض الشريان المحيطي.

أمراض الكلى والفشل الكلوي.

المضاعفات أثناء الحمل.

تلف العين.

الخرف الوعائي.