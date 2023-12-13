فوائد المورينجا، لمرضى ضغط الدم ولعلاج مشاكل البشرة

فوائد المورينجا، للصحة عديدة، فهي الأفضل لمرضى ضغط الدم المرتفع، وكذلك من فوائد المورينجا أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية، مما يجعلها مفيدة لمختلف أجهزة الجسم، وكذلك لحل المشاكل المتعلقة بالبشرة.





فوائد المورينجا

وأوضحت الدكتورة كريسي جريج استشاري التغذية العلاجية، من خلال موقع healthline، أن المورينجا، هي شجرة صغيرة شجيرة موطنها الأصلي الهند. وهي معروفة بأجزائها الصالحة للأكل التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية. وتشمل فوائد المورينجا الصحية ما يلي:

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تعزيز المناعة:

تحتوي المورينجا على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف. كما أنها تحتوي على فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم لجهاز المناعة.

خفض ضغط الدم:

وجدت بعض الدراسات أن المورينجا يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

تحسين صحة القلب:

تحتوي المورينجا على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من التلف. كما أنها تحتوي على البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

تساعد الألياف الموجودة في المورينجا على تنظيم حركة الأمعاء. كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل أعراض الإمساك والتهاب القولون التقرحي.

تحسين مستويات السكر في الدم:

وجدت بعض الدراسات أن المورينجا يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تعزيز صحة العظام:

تحتوي المورينجا على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.

تعزيز صحة الجلد:

تحتوي المورينجا على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجلد من التلف. كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل أعراض حب الشباب والتهاب الجلد.

كيفية تناول المورينجا

يمكن تناول المورينجا بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك:

أوراقها الطازجة: يمكن إضافتها إلى السلطات أو الحساء أو العصائر.

بودرة المورينجا: يمكن إضافتها إلى الماء أو العصير أو الطعام.

كبسولات المورينجا: يمكن تناولها عن طريق الفم.

شجرة المورينجا

فوائد المورينجا للبشرة

تحتوي المورينجا على العديد من العناصر الغذائية التي لها فوائد صحية للبشرة، بما في ذلك ما يلي:

مضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

فيتامينات: تحتوي المورينجا على العديد من الفيتامينات المهمة للبشرة، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ.

المعادن: تحتوي المورينجا على العديد من المعادن المهمة للبشرة، بما في ذلك الزنك والحديد والمغنيسيوم.

وفيما يلي بعض فوائد المورينجا للبشرة:

تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في المورينجا على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.

علاج حب الشباب:

تساعد خصائص المورينجا المضادة للالتهابات على تقليل الالتهابات التي تسبب حب الشباب.

تفتيح البشرة:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في المورينجا على تقليل إنتاج الميلانين، وهو الصبغة المسؤولة عن لون البشرة.

ترطيب البشرة:

تساعد الألياف الموجودة في المورينجا على حبس الرطوبة في البشرة، مما يساعد على ترطيبها.

حماية البشرة من أشعة الشمس:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في المورينجا على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، مثل التجاعيد وسرطان الجلد.

طرق استخدام المورينجا للبشرة

يمكن استخدام المورينجا للبشرة بعدة طرق، كما يلي:

تناولها عن طريق الفم: يمكن تناول المورينجا الطازجة أو المجففة أو على شكل مسحوق أو كبسولات.

استخدامها موضعيًا: يمكن استخدام أوراق المورينجا الطازجة أو مسحوق المورينجا لعمل أقنعة للوجه أو غسول للبشرة.

موانع الاستعمال

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول المورينجا. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحالات الطبية التالية استشارة الطبيب قبل تناول المورينجا:

انخفاض ضغط الدم.

مشاكل النزيف.

اضطرابات الغدة الدرقية.

مشكلات في الكلى أو الكبد.