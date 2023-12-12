فوائد الكاكاو باللبن، يحسن المزاج ويخفض ضغط الدم

فوائد الكاكاو باللبن، عديدة للصحة، لما يحتوي عليه الكاكاو من مضادات أكسدة قوية، وكذلك اللبن بمكوناته الغنية بالمغذيات، ولذلك يعد مشروب الكاكاو باللبن من أفضل المشروبات الساخنة، التي يمكنك تقديمها لكل أفراد الأسرة.



فوائد الكاكاو باللبن

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكاكاو باللبن عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين المزاج: يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونول، والتي لها تأثيرات مضادة للاكتئاب.

Advertisements

خفض ضغط الدم: الكاكاو غني بالبوتاسيوم، والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

تحسين صحة القلب: الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب من التلف.

زيادة الطاقة: الكاكاو مصدر جيد للكافيين، والذي يوفر الطاقة.

تحسين الذاكرة: الكاكاو غني بالكافيين والثيوفيلين، والتي تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الكاكاو باللبن يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون. لذلك، من الأفضل تناوله باعتدال.

فيما يلي بعض النصائح لتحضير الكاكاو باللبن الصحي:

استخدم الكاكاو الخام أو الكاكاو الداكن بدلًا من الكاكاو المحلى.

استخدم الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.

أضف القليل من السكر أو المحليات الأخرى حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة الفواكه أو المكسرات أو التوابل لتعزيز الطعم والفوائد الصحية.

الكاكاو للصحة

فوائد الكاكاو الخام



وأضافت الدكتورة هدى، أن للكاكاو الخام، أيضًا العديد من الفوائد الصحية، ويرجع ذلك إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونول، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تحسين صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة في حماية القلب من التلف، كما أنها تساعد على تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

خفض ضغط الدم: يساعد الكاكاو الخام على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

تحسين صحة الدماغ: تساعد مضادات الأكسدة في حماية الدماغ من التلف، كما أنها تساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

خفض خطر الإصابة بالسرطان: تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف، مما قد يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة الجلد: تساعد مضادات الأكسدة في حماية الجلد من التلف، كما أنها تساعد على تحسين مظهر البشرة.

زيادة الطاقة: يحتوي الكاكاو الخام على الكافيين والثيوفيلين، وهي مركبات توفر الطاقة.



فيما يلي بعض النصائح لتناول الكاكاو الخام:

استخدم الكاكاو الخام أو الكاكاو الداكن بنسبة 70% أو أعلى من الكاكاو.

أضف القليل من الحليب أو الماء لتحسين المذاق.

يمكنك أيضًا إضافة الفواكه أو المكسرات أو التوابل لتعزيز الطعم والفوائد الصحية.

بشكل عام، يعد الكاكاو الخام إضافة صحية إلى النظام الغذائي، ولكن من المهم تناوله باعتدال.

