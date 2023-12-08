الجمعة 08 ديسمبر 2023
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دراسة حديثة: الزواج يرفع ضغط الدم، وهذه هي الأسباب

الزواج يزيد فرص ارتفاع
الزواج يزيد فرص ارتفاع ضغط الدم، فيتو

أكدت دراسة دولية جديدة أن 47٪ من الأزواج من كبار السن، يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أوضحت الدراسة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، أهمها تناول الكثير من الملح، ومع ذلك، وفقًا لبحث جديد، نشر في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإن الزواج قد يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

 الرجال والنساء في منتصف العمر وكبار السن

كشفت الدراسة أن الرجال والنساء في منتصف العمر وكبار السن، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا كان شركاؤهم مصابون به أيضًا.
وأظهر البحث الذي شمل عدة بلدان أن ما يقرب من نصف الأزواج من كبار السن، في إنجلترا والولايات المتحدة والصين والهند يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

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أمر شائع لدى البالغين 

وأشار كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور “تشيهوا لي”، في بيان صادر عن جمعية القلب الأمريكية: "يعلم الكثير من الناس أن ارتفاع ضغط الدم أمر شائع لدى البالغين في منتصف العمر ولدى كبار السن، ومع ذلك فقد فوجئنا عندما وجدنا العديد من الحالات التي عانى فيها كلا الزوجان من ارتفاع ضغط الدم”… وفي الولايات المتحدة مثلًا، تبين أن أكثر من 35٪ من الأزواج الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، يعانون من ارتفاع ضغط الدم. 
فيما قال المؤلف المشارك الدكتور جيثين سام فارجيز، إن العلماء أرادوا معرفة ما إذا كان العديد من الأزواج الذين لديهم نفس الاهتمامات والبيئة المعيشية وعادات نمط الحياة والنتائج الصحية قد يشتركون أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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