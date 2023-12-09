السبت 09 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أعراض تسمم الحمل، الأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

تسمم الحمل وأعراضه،
تسمم الحمل وأعراضه، فيتو

أعراض تسمم الحمل، يمكن اكتشافها، وكلما تم اكتشافها مبكرًا كلما أمكن السيطرة عليها، وتسمم الحمل هو حالة تصيب المرأة أثناء فترة الحمل فقط، وتتمثل بعدة أعراض منها: ارتفاع ضغط الدم، وانتفاخ الوجه واليدين، والقدمين، وقد تتطور إلى حالات أكثر خطورة إذا لم يتم علاجها.
 
أعراض تسمم الحمل

 أشارت الدكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أن  أعراض تسمم الحمل تختلف من امرأة لأخرى، وقد لا تظهر على بعض النساء أي أعراض على الإطلاق. ومن أكثر أعراض تسمم الحمل شيوعًا ما يلي:

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ارتفاع ضغط الدم: حيث يكون ضغط الدم أعلى من 140/90 ملم زئبق في الغالب.
ارتفاع مستويات البروتين في البول (بيلة بروتينية): حيث يخرج البروتين مع البول.
انتفاخ الوجه واليدين والقدمين: بسبب احتباس السوائل في الجسم.
الصداع: وهو صداع حاد ومفاجئ.
ألم في المعدة: قد يكون ألمًا حادًا أو خفيفًا.
عدم وضوح الرؤية: حيث قد ترى المرأة أضواءًا أو بقعًا أمام عينيها.
ألم في الصدر: قد يكون ألمًا حادًا أو خفيفًا.
ضيق في التنفس.

 

أسباب تسمم الحمل

 وأوضحت الدكتورة شيرين، أنه لا يزال السبب الدقيق لتسمم الحمل غير معروف، ولكن أجمعت الآراء على أن السبب ينتج عن خلل يصيب الأوعية الدموية في المشيمة، فعند تطور الأوعية الدموية في المشيمة، تتصل هذه الأوعية الدموية بالأوعية الدموية في الرحم. وفي حالة تسمم الحمل، لا تنمو هذه الأوعية الدموية بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة تدفق الدم إلى المشيمة.

 

عوامل الخطر

وأضافت الدكتورة شيربن، أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل، منها:

الحمل الأول.
الحمل في سن مبكرة أو متأخرة.
وجود تاريخ عائلي من تسمم الحمل.
الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.
زيادة الوزن.
الحمل في توأمين أو أكثر.

 

تشخيص تسمم الحمل

وأكدت الدكتورة شيرين، أنه يتم تشخيص تسمم الحمل بناءً على الأعراض التي تظهر على المرأة، بالإضافة إلى نتائج بعض الفحوصات الطبية، مثل قياس ضغط الدم وفحص البول وتحليل الدم.

 

علاج تسمم الحمل

 وعن علاج تسمم الحمل، أفادت الدكتورة شيرين، أنه لا يوجد علاج محدد لتسمم الحمل، ولكن يتم علاج الأعراض التي تظهر على المرأة لتقليل خطر حدوث مضاعفات. 
ومن العلاجات التي قد يتم استخدامها ما يلي:

الأدوية التي تخفض ضغط الدم.
الأدوية التي تمنع حدوث تشنجات الحمل.
الأدوية التي تساعد على نمو الجنين.

تسمم الحمل

مضاعفات تسمم الحمل

 إذا لم يتم علاج تسمم الحمل، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:
تشنجات الحمل: وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى وفاة الأم والجنين.
انفصال المشيمة: وهو حالة تؤدي إلى انفصال المشيمة عن الرحم قبل الولادة.
فشل الكلى.
فشل الكبد.
نزيف حاد بعد الولادة.

 

الوقاية من تسمم الحمل

وأشارت الدكتورة شيرين، إلى أنه لا يوجد طريقة مؤكدة للوقاية من تسمم الحمل، ولكن هناك بعض السلوكيات التي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة به، مثل:

الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل.
السيطرة على ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى قبل الحمل.
الحصول على الرعاية prenatal المنتظمة أثناء الحمل.

 

الرعاية بعد الولادة

وأوضحت الدكتورة شيرين، أنه عادة ما تزول أعراض تسمم الحمل بعد الولادة، ولكن قد تستمر بعض الأعراض لبضعة أسابيع أو أشهر. وفي بعض الحالات، قد تصاب المرأة بتسمم الحمل مرة أخرى في حملها التالي.

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