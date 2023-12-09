السبت 09 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

كيف ينتقل مرض القلاع الفموي من الحامل إلى الجنين، وما أعراضه؟

فطريات الفم، فيتو
فطريات الفم، فيتو

مرض القلاع هو عدوى تسببها فطريات المبيضات، وهي نوع من الخميرة، ويمكن الحصول عليه في الفم وأحيانا في أجزاء أخرى من الجسم.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بمرض القلاع، ولكنه يحدث في أغلب الأحيان عند الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

فطريات الفم، فيتو

أسباب مرض القلاع

توجد كميات صغيرة من فطر المبيضات بشكل طبيعي في الفم والجهاز الهضمي والجلد، عادةً ما يتم الاحتفاظ بها تحت سيطرة البكتيريا الأخرى لكن بعض الأدوية والأمراض يمكن أن تخل بالتوازن وتتسبب في نمو الفطريات خارج نطاق السيطرة.

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أحد الأمثلة على ذلك هو المضادات الحيوية وعندما تتناولها يمكنها قتل البكتيريا الطبيعية في الفم مما يترك فطريات المبيضات تتكاثر.

الإجهاد يمكن أن يسبب ذلك، وكذلك الأدوية والأمراض الأخرى، بما في ذلك:

مضادات حيوية

حبوب منع الحمل

منشطات

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

 

القلاع في الحمل

تكون السيدة أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع أثناء الحمل بسبب كل التغيرات الهرمونية، وقد يكون الطفل حديث الولادة أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع أيضًا، لأنه لا يمتلك جهازًا مناعيًا ناضجًا، مما يسهل نمو الخميرة.

ولكن يمكن أن يصاب طفلك بمرض القلاع الفموي إذا كانت الأم ترضعه رضاعة طبيعية، حيث توفر الحلمة للخميرة البقع الدافئة والرطبة لتنمو، كما هو الحال في فم الطفل وفقًا لموقع "webMD" الطبي، وإذا أصيبت السيدة بفطريات الحلمة، فقد يسبب ذلك ما يلي:

حلمات حمراء أو حساسة أو متشققة أو مثيرة للحكة

جلد لامع أو متقشر على الهالة، والمناطق المحيطة بالحلمتين

الانزعاج أثناء الرضاعة أو الحلمات الرقيقة بين الوجبات

آلام طعن في عمق الثدي

عوامل خطر مرض القلاع

تشمل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تعطل التوازن الطبيعي للبكتيريا في الفم وتزيد من فرص الإصابة بمرض القلاع ما يلي:

مرض السكري غير المنضبط

سرطان

زرع الأعضاء

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي

العمر هو أيضا عامل خطر، كبار السن والرضع هم أكثر عرضة للإصابة بمرض القلاع.

فطريات الفم، فيتو

أعراض القلاع

إذا كنت مصابًا بمرض القلاع، فقد تلاحظ هذه العلامات:

بقع بيضاء أو حمراء داخل فمك، وعلى لسانك، وعلى الجزء الخلفي من حلقك

ظهور بقع مرتفعة تشبه الجبن القريش

تشقق واحمرار في زوايا الفم (التهاب الشفة الزاوي)

شعور قطني في فمك

فقدان التذوق

وفي بعض الأحيان قد يسبب مرض القلاع أيضًا:

احمرار وتهيج وألم تحت أطقم الأسنان.

علامة حمراء كبيرة وغير مؤلمة في منتصف لسانك

شريط من تهيج اللثة أو التهابها

في الحالات السيئة للغاية، يمكن أن ينتشر مرض القلاع إلى المريء ويسبب ما يلي:

ألم عند البلع أو صعوبة في البلع

الشعور بأن الطعام عالق في حلقك أو في منتصف صدرك

الحمى، إذا انتشرت العدوى خارج المريء

يمكن أن ينتشر الفطر الذي يسبب مرض القلاع إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين والكبد والجلد، ويحدث هذا في كثير من الأحيان عند الأشخاص المصابين بالسرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية أو الحالات الأخرى التي تضعف جهاز المناعة.

أهمها الصديد والصداع، أعراض التهاب الجيوب الأنفية

أعراض النقرس، والأسباب والمضاعفات وطرق العلاج

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