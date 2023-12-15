الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جولة سياحية لـ 21 متدربا من الكوادر الإفريقية للتعرف على ملامح الحضارة المصرية القديمة

وزارة التنمية المحلية،فيتو
وزارة التنمية المحلية،فيتو

نظمت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة، اليوم جولة سياحية للكوادر الإفريقية لبعض الأماكن التاريخية والسياحية القديمة التي تشتهر بها مصر، وذلك ضمن ختام فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة هدر الغذاء، والتي عقدت في الفترة من ١٠ إلى ١٤ ديسمبر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنظيم جولات سياحية وثقافية للكوادر الإفريقية للتعرف على جهود الحكومة المصرية التى تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها التنموية وتعتبرها أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية.

 

Advertisements

 

و تضمنت الجولة زيارة لمنطقة الأهرامات  بالجيزة كنموذج أساسي للحضارة المصرية القديمة، والمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وبعض المشروعات التنموية التي تم التنويه عنها أثناء التدريب، والتي تقوم بها الدولة المصرية، بالإضافة إلى جولة سياحية بمنطقة خان الخليلي.

 

وقد أبدى المشاركون في الدورة التدريبية عن انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر في دولهم لنقل الصورة الحضارية لمصر قديما وحديثا والدعوة إلى زيارة مصر وتفقد معالمها المميزة في جميع المحافظات.

والجدير بالذكر أن فعاليات الدورة التدريبية والتي اختتمها أمس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تضمنت محاضرات وحلقات نقاشية في مختلف الموضوعات التي تخص الإدارة المحلية وعلاقتها بمجابهة الهدر الغذائي، ودراسة سلاسل القيمة الغذائية،آثر الاستهلاك غير الصحي في التغذية والأمن الغذائي، وتطوير الإدارة المحلية وعلاقتها بالهدر الغذائي، ودور المحليات في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عرض برنامجي مشروعك وصندوق التنمية المحلية، فضلا عن عرض التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية، وعرض لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياه كريمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التنمية المحلية الحضارة المصرية القديمة الحكومة المصرية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتحف القومي للحضارة هشام آمنة وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

صندوق التنمية الحضرية يعلن طرح وحدات سكنية جديدة في هذه المحافظات

وزير التنمية المحلية يشهد ختام النسخة الثالثة من دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

لليوم الثاني علي التوالي، التنمية المحلية تفتتح فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الإفريقية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

مشاهدة لقاء الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، بث مباشر

مباشر الآن، شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

الأهلي يتقدم بهدف على الاتحاد في الشوط الأول والشناوي يتصدي لركلة جزاء بنزيما (صور)

أبو عبيدة يكشف الأعداد الحقيقية لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأهلي يتقدم بهدف على اتحاد جدة بعد مرور 30 دقيقة (صور)

حسين الشحات يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة

علي معلول يحرز الهدف الأول للأهلي في اتحاد جدة

Advertisements

منوعات

المزيد

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

البحوث الفلكية يكشف سبب اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

اعملها بنفسك، طريقة تثبيت نسخة ويندوز جديدة

خطوات نقل رخصة محل في حال وفاة المرخص له

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية وكثرة الديون

حكم رفع السبابة عند مرور الجنازة وأحاديث القيام عند رؤيتها

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والتخلص من الخلافات

المزيد
الجريدة الرسمية