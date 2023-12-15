الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تبحث مع مسئولين مصريين موعد إنهاء حرب غزة

السيسي وبايدن،فيتو
السيسي وبايدن،فيتو

كشفت مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة بحثت مع مسئولين مصريين ضرورة وجود إطار زمنى لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

أمريكا تبحث مع مسئولين مصريين إنهاء حرب غزة 


وقالت المصادر الأمريكية لقناة "العربية" السعودية، إنه جرت مباحثات بين واشنطن والقاهرة حول ضرورة وجود وقت محدد لإنهاء الحرب على غزة.


وكان  مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان،أكد عقب انتهاء زيارته إلى الاحتلال، أن المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين "كانت بناءة بشأن العمليات في غزة"، مضيفًا أنه ركز خلال المحادثات هناك على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة.

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واعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، أنه "لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة" لكنه أكد أنه "سيكون هناك تحول لمرحلة بالحرب تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس".

محاربة حماس فى قطاع غزة تستغرق شهورا 

وتابع سوليفان: "اتفقنا على أن محاربة حماس ستستغرق أشهر وستتم على مراحل"، مشددًا على أن "أميركا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة".

وأشار إلى أن "هناك فارقا بين حماس والشعب الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة "أن يتمتع المدنيون الفلسطينيون بالحماية". إلا أنه قال إن "حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتحتمي بالمستشفيات والمدارس".

كما أكد سوليفان، أن إسرائيل "لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل"، مؤكدًا أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال غزة يجب أن يتمكنوا من العودة لبيوتهم. هذا وأكد أنه تحدث مع رئيس الموساد عن عملية إطلاق سراح الأسرى من غزة.

مشيرا إلى أن واشنطن تعمل على "عدم توسع الصراع إلى المنطقة"، مضيفًا أنه "لا يمكن قبول أي تهديد من حزب الله لإسرائيل".

الرئيس محمود عباس يستقبل جاك سوليفان 


واستقبل الرئيس الفلسطينى  محمود عباس، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأمريكى جاك سوليفان.


وأكد عباس خلال اللقاء، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

مطالب بفتح المعابر ورفض التهجير القسري لسكان غزة 


وجدد عباس، التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.

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وشدد على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك، لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، المتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.


وجدد الرئيس الفلسطينى، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تدخلا جديا من قبل الإدارة الأمريكية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

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