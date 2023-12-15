الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

كتائب القسام: استهدفنا مبنى يتحصن فيه عدد من جنود الاحتلال وأسقطناهم بين قتيل وجريح

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أخبار غزة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، اشتباك عناصرها مع 10 جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية M16.

وأضافت كتائب القسام: "عناصرنا استهدفوا أيضا مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود لجيش الاحتلال بقذيفة TBG وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف تاندوم غرب غزة

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، اليوم الجمعة، استهداف عناصرها لدبابتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف "تاندوم" في محور الشيخ رضوان غرب قطاع غزة.

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حصيلة قتلى جيش الاحتلال في معارك غزة

 في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل جندي جديد برتبة رقيب في معارك قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 446 منذ 7 أكتوبر الماضي. 

ووفقا لبيان الجيش عبر موقعه الرسمي قتل الرقيب عوز شموئيل إردي 19 عاما في معركة جنوب قطاع غزة، وهو مقاتل في كتيبة الهندسة 603.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة

وتدور معارك عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أمس الخميس إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة أمس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بين الجنود الـ 8 ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ70 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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