الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بيان سعودي إيراني صيني يطالب بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

وزيرا الخارجية السعودي
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني، فيتو

طالبت السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي مشترك، اليوم الجمعة، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من شهرين لقصف إسرائيلي متواصل.


الاجتماع الثلاثي في العاصمة الصينية بكين 


ويأتي ذلك بعد اختتام أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية في العاصمة بكين مساء اليوم الجمعة.


وتجدر الإشارة إلى أن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية مدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانج يي، عقدا لقاء جماعيًا مع رئيسي الوفدين السعودي والإيراني.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، في تقرير لها أن نائب وزير الخارجية الصيني دنج  لي، ترأس الاجتماع لمتابعة لمراقبة اتفاق بكين.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية  في الاجتماع نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، ورأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية الدكتور علي باقري كني.


بيان إيراني سعودي صيني يطالب بوقف إطلاق النار 


واوضحت واس أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من نتائج إيجابية في العلاقات بين السعودية وإيران في ضوء اتفاق بكين الذي تم التوصل إليه بين البلدين برعاية الصين في مارس الماضي.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أنه تم  إعادة فتح سفارتي البلدين في كل من الرياض وطهران، واللقاءات والزيارات المتبادلة لوزيري خارجية البلدين، وقد أعربت كل من المملكة وإيران عن تقديرهما للدور المهم الذي تؤديه بكين في ذلك، واستضافتها لهذا الاجتماع.

وفي البيان الختامي  أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين.وأكد الجانب الصيني استعداده لمواصلة القيام بالدور البناء ودعم الجانبين السعودي والإيراني في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز العلاقات.

وبحث الأطراف الثلاثة أوجه التعاون الثلاثي في مختلف المجالات.وأبدى الأطراف قلقهم تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة كتهديد للأمن والسلم في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وأكد البيان الثلاثي على  سرعة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين، كما أكد الأطراف الثلاثة على أن أي ترتيب حول مستقبل فلسطين يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وأكد المجتمعون استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، حيث تقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة في شهر يونيو من عام 2024، في المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة كريمة منها.

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السعودية إيران الصين قطاع غزة غزة

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