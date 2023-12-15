نادي الأسير الفلسطيني: 4420 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4420.

حملة اعتقالات في محافظات نابلس

ووفقا لنادي الأسير توزعت حملة الاعتقالات على محافظات نابلس والخليل وطوباس وقلقيلية والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما قام الاحتلال بهدم منازل الأسيرين حامد صباح، وزياد الصفدي.

وبهذا ترتفع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 4420.

واقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات والمدن الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، في مشهد يتكرر يوميا في الضفة الغربية، حيث وقعت مواجهات مسلحة في مدينة طوباس شمال الضفة.

من ناحية أخرى ذكر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه ستكون هناك مرحلة جديدة في الحرب على قطاع غزة، تركز على استهداف قيادات "حماس".

استهداف قيادات حركة حماس

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن سوليفان، قبيل مغادرته تل أبيب، قوله إن "المرحلة المقبلة ستركز على استهداف قيادات حركة حماس".

وأوضح جيك سوليفان، أن لقائه مع رئيس الموساد، ديفيد برنياع، استغرق أكثر من الوقت المفترض له، حيث جلسا معا لأكثر من ساعة ونصف الساعة، لبحث كيفية إطلاق سراح الأسرى والرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، بحسب قوله.

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ويشار إلى أن، ديفيد بارنياع، رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، قد التقى أمس الخميس، جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على هامش زيارته إلى تل أبيب.

صفقة تبادل رهائن وأسرى جديدة

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الطرفين، سوليفان وبارنياع، قد بحثا إمكانية إتمام صفقة تبادل رهائن وأسرى جديدة بين "حماس" وإسرائيل، فيما نقلت القناة عن مسؤول أمريكي، أن "الإدارة الأمريكية تبحث، في الوقت الراهن، مع الطرفين حماس وإسرائيل مبادرات عدة لتجديد اتفاق إطلاق سراح الرهائن والأسرى بينهما".

وكان جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد أعلن أن جيك سوليفان، بحث مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل، أمس الخميس، تخفيف حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.