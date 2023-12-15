الجمعة 15 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أردوغان لـ بايدن: يجب أن تتدخلوا لوقف إطلاق النار في غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثات موسعة وتفصيلية مساء أمس الخميس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث بحثا بشكل خاص التطورات في غزة.

أكثر من 18 ألف ضحية في غزة

ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك أكثر من 18 ألف شهيد في غزة وقد تم تدمير البيوت والمساجد والكنائس والمشافي، مشيرا إلى أنه قال للرئيس بايدن "يجب أن تتدخلوا في هذا الأمر.. إن لم تتدخلوا سيتستمر الأمر.. هناك مسئولية تاريخية وقضية ضمير بهذا الأمر".
وأضاف أردوغان، أنه لا يمكن انتظار نية حسنة من إسرائيل بخصوص وقف إطلاق النار، بل يجب الأخذ بالاعتبار المواقف الدولية الآن حول إسرائيل.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه بالتصويت قبل أيام بالأمم المتحدة، صوتت 121 دولة لصالح الدعوة لوقف إطلاق النار، وحوالي 40 دولة امتنعت عن التصويت، وحوالي 10 دول من بينها الولايات المتحدة دعمت إسرائيل في موقفها، معتبرا أن هذا التصويت يظهر أن إسرائيل باتت تواجه عزلة دولية.
وتواصل القوات الإسرائيلية في اليوم السبعين من الحرب في غزة، استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
وقالت منظمة "الأونروا" إن أهل غزة يائسون وجائعون،  وحذر المفوض العام "للأونروا"، فيليب لازاريني من أن العديد من سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء لدرجة أنهم أحيانا يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون على الفور ما يجدونه

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أردوغان بايدن إسرائيل غزة الأمم المتحدة منظمة الأونروا

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