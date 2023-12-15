مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا يمكن الحديث عن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة

عقد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة مؤتمر صحفي في تل أبيب بعد لقائه أمس المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سوليفان: إن زيارته لكيان الاحتلال الاسرائيلي تهدف "لتأكيد دعمنا لها"، مضيفا أن المحادثات مع المسئولين الإسرائيليين "كانت بناءة بشأن العمليات في غزة"، وأكد أنه ركز خلال المحادثات في إسرائيل على "ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة".

واعتبر سوليفان، أنه "لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة" لكنه أكد أنه "سيكون هناك تحول لمرحلة بالحرب تركز على الاستهداف الدقيق لقادة حماس".

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الجدول الزمني للعدوان الإسرائيلي في غزة

وتابع سوليفان: "اتفقنا على أن محاربة حماس ستستغرق أشهرا وستتم على مراحل"، مشددًا على أن "أمريكا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة".

وأشار إلى أن "هناك فارقا بين حماس والشعب الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة "أن يتمتع المدنيون الفلسطينيون بالحماية". إلا أنه زعم أن "حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وتحتمي بالمستشفيات والمدارس"، وذلك على حد قوله.

كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن إسرائيل "لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل"، مؤكدًا أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال غزة يجب أن يتمكنوا من العودة لبيوتهم. هذا وأكد أنه تحدث مع رئيس الموساد عن عملية إطلاق سراح الأسرى من غزة.

كما أكد أن واشنطن تعمل على "عدم توسع الصراع إلى المنطقة"، مضيفًا أنه "لا يمكن قبول أي تهديد من حزب الله لإسرائيل".

وأكد سوليفان "ضرورة حل الدولتين"، مضيفًا أنه سيبحث مع الرئيس الفلسطيني بسط سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".

كما قال: إنه "يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني"، مضيفًا أن "السلطة الفلسطينية يجب أن تقوم بعملية إصلاح وسنكون شريكا لها.. نحن نعتقد أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى التجديد لتمثيل شعبها".

الحوثيون يمثلون تهديدا للملاحة البحرية في البحر الأحمر

في سياق آخر، قال سوليفان إن "الحوثيين يمثلون تهديدا للملاحة البحرية في البحر الأحمر.. ونحن نعمل على بناء تحالف لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفًا أن "إيران لديها مسؤولية لاتخاذ خطوات لوقف هجمات الحوثيين على السفن".

ومن المقرر أن يتوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة إلى الضفة الغربية للقاء الرئييس الفلسطيني محمود عباس.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن سوليفان سيزور رام الله اليوم حيث سيناقش الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وقال سوليفان الخميس إن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية جرى إصلاحها.

وأضاف للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة وتحديدا.

وأحجم سوليفان عن الخوض في تفاصيل أو تقديم جدول زمني، لكنه وصف المحادثة بأنها بناءة، وقال إن هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف الاستراتيجية والخطوات اللازمة.

وذكر البيت الأبيض أن محادثات سوليفان في المنطقة ركزت أيضا على استئناف هدنة إنسانية في القتال للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين في غزة.