نائب أوكراني يفجر قنبلتين في مبنى مجلس قرية بمقاطعة زاكابارتيا

فجر أحد النواب الأوكرانيين قنبلتين يدويتين في مبنى مجلس قرية في مقاطعة زاكابارتيا، مما أدى إلى إصابة 26 شخصًا، حسبما ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر قناتها على "تليجرام".

وأضاف البيان أن "26 شخصا أصيبوا، ستة منهم في حالة خطيرة. ويقوم الأطباء بإجراءات إنعاش الرجل الذي فجر القنبلتين".

وبحسب ما نشره موقع"سترانا.وا"، فقد تم تفجير العبوات الناسفة على يد النائب سيرجي باترين.

يُذكر أنه قبل ذلك حاول مقاطعة المشاركين المتجادلين في الاجتماع، ثم قام بإلقاء القنبلتين اليدويتين. ووقع الحادث اليوم الجمعة، خلال جلسة في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي في مقاطعة زاكابارتيا.

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وأوضحت وزارة الداخلية في أوكرانيا أن الخدمات المتخصصة ومجموعة التحقيق والعمليات من الشرطة وخبراء المتفجرات وعلماء الجريمة يعملون في مكان الحادث.

الجيش الروسي ينفذ 40 ضربة على البنية التحتية الأوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي نفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على مطارات وترسانات ومواقع تخزين ذخيرة ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية 40 ضربة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لقوات كييف".

وأضاف البيان، أنه "في اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بالسيطرة على الوضع وذلك على طول الخط الأمامي، وصدت 27 هجومًا للعدو، وصدت أيضا الضربات الجوية ونيران المدفعية ومعدات لواء الدفاع الأرضي "113"، ولواء المشاة "57"، والألوية الآلية "14" و"21" و"41" و"43" و"60" و"115" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وياجودنوي وبتروبافلوفكا وكوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر اوكرانيا في هذا الاتجاه خلال الأسبوع أكثر من 425 عسكريًا وخمس دبابات (إحداهن من طراز "ليوبارد") و11 مركبة قتالية مدرعة و12 مركبة وثلاث مدافع ميدانية.

في اتجاه كراسنوليمانسك، صدت وحدات من مجموعة "الوسط" الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، 11 هجومًا لمجموعات هجومية من الألوية الآلية "24" و"63" و"67" للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك اللواء الأول والخامس والحادي والثلاثين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق كيروفسك وتورسكوي ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال الأسبوع ما يصل إلى 1100 جندي وأربع دبابات وثلاث مركبات قتالية مدرعة و17 مركبة وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين.