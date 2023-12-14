الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن موافقته على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا.



أوكرانيا تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي



ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وتسعى كييف بكل جهدها للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.



إلا ان هناك حالة من الانقسام بين دول أوروبا حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، ففي شهر يناير الماضي أكدت دولة المجر، أنها لن تقبل كييف كعضو في الاتحاد الأوروبي طالما قمعت الأقلية المجرية.

Advertisements



وقالت الحكومة المجرية: "لا نفهم كيف تستفيد أوكرانيا في حربها باتخاذ إجراءات عدائية ضدنا..كييف تتخذ إجراءات معادية لنا".

وأوضح دبلوماسي أوروبي، أن المجر منعت الدفعة السابعة من دعم الاتحاد إلى أوكرانيا.

وتسعى أوكرانيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير الماضي.وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسرعة انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

خطاب أمام البرلمان الأوكرانى



وقال زيلينسكي، في خطابه السنوي أمام البرلمان، نقلا عن الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية: “لقد ساعدنا الاتحاد الأوروبي، وساعدتنا أوروبا على الشعور بأنها فريق واحد قوي يقاتل، إلى جانب العالم الحر بأسره، من أجل هذا النصر المهم”.

وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه أن "أوكرانيا هي التي وحدت الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "الآن تدافع أوروبا عن نفسها وتتغلب على الأزمات، وهذا على الرغم من الموارد الهائلة التي قدمتها روسيا لتفتيت قارتنا".

انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي



وقال زيلينسكي إن أوكرانيا "تدعم" الاتحاد الأوروبي "والعالم الحر بأسره بالنضال من أجل الحرية والسلام"، وشدد على أن المفاوضات يجب أن تبدأ من أجل انضمام البلاد إلى الاتحاد.

ولطالما كان زيلينسكي يضغط من أجل حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، ووقع طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد مرة أخرى في فبراير، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية لأول مرة.

ومنح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا مكانة كمرشح لعضوية هذا الصيف.



وقال الرئيس الأوكراني في خطابه أمام البرلمان إن معظم الأوكرانيين يرون بالفعل البلاد كجزء من التحالف ويدعمون عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبينما تتطلع أوكرانيا إلى وضع روسيا أمام محكمة لجرائم الحرب، فإن أحد الخيارات يتضمن اتفاقًا محتملًا بين كييف والاتحاد الأوروبي الذي يستضيف مثل هذه المحكمة في أوروبا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ