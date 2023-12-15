أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي نفذ 40 ضربة واسعة النطاق بأسلحة متناهية الدقة على مطارات وترسانات ومواقع تخزين ذخيرة ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية.

ضربات روسية على القوات الأوكرانية



وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية 40 ضربة بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لقوات كييف".

وأضاف البيان، أنه "في اتجاه كوبيانسك قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بالسيطرة على الوضع وذلك على طول الخط الأمامي، وصدت 27 هجومًا للعدو، وصدت أيضا الضربات الجوية ونيران المدفعية ومعدات لواء الدفاع الأرضي "113"، ولواء المشاة "57"، والألوية الآلية "14" و"21" و"41" و"43" و"60" و"115" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وياجودنوي وبتروبافلوفكا وكوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر اوكرانيا في هذا الاتجاه خلال الأسبوع أكثر من 425 عسكريًا وخمس دبابات (إحداهن من طراز "ليوبارد") و11 مركبة قتالية مدرعة و12 مركبة وثلاث مدافع ميدانية.

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صد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية



في اتجاه كراسنوليمانسك، صدت وحدات من مجموعة "الوسط" الروسية، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، 11 هجومًا لمجموعات هجومية من الألوية الآلية "24" و"63" و"67" للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك اللواء الأول والخامس والحادي والثلاثين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق كيروفسك وتورسكوي ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال الأسبوع ما يصل إلى 1100 جندي وأربع دبابات وثلاث مركبات قتالية مدرعة و17 مركبة وقطعتين مدفعيتين ميدانيتين.

