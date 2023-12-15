مصدر بالزمالك: صرف 90% من صندوق الانتخابات والمتبقي لا يحل أزمة القيد

كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة وقف القيد.

أزمة القيد في الزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي قد وعد الجماهير بحل أزمة وقف القيد أثناء انتخابات الزمالك الماضية وأن المبلغ المستحق للفيفا لرفع وقف القيد تم جمعه عن طريق محبي القلعة البيضاء وتم وضعه في صندوق.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك جمع بالفعل قيمة الغرامة إلا أن بعد النجاح في الانتخابات تم صرف 90% من الصندوق في أمور أخرى.

وأضاف المصدر أن المبلغ المتبقي في الصندوق لا يذكر ولا يستطيع حل أزمة وقف القيد.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات البطولة الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقيةَ

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الجمعة، عقب خوض مباراة المصري أمس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

مسيرة معتمد جمال مع الزمالك كمدير فني

وتعرض معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة الأولى مع القلعة البيضاء بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وخاض معتمد جمال 6 مباريات مع الزمالك، حقق الفوز في أول 5 مباريات قبل أن يخسر اليوم أمام المصري في الدوري.

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.

وفاز معتمد جمال في مباراته الأولى مع الزمالك على نظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.

والمباراة الثانية كانت أمام فيوتشر، واستطاع الأبيض الفوز بهدفين نظيفين في الدوري المصري.

المباراة الثالثة كانت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واستطاع الزمالك الفوز على أبو سليم بهدف نظيف.

بينما المباراة الرابعة كانت أمام سوار الغيني برباعية نظيفة للأبيض، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الخامسة كانت أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية وانتهت بالفوز بهدف نظيف لصالح القلعة البيضاء.

المباراة السادسة كانت أمام المصري في الدوري الممتاز وخسر الأبيض بهدف نظيف.

مباراة الزمالك والمصري

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على حساب ضيفه الزمالك 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

سجل الجزائري غيلاس جناوي هدف المصري في مرمى الزمالك في الدقيقة 45+6 من الشوط الأول، وأهدر التونسي إلياس الجلاسي ضربة جزاء لفريق المصري تصدى لها محمد عواد حارس الزمالك في الدقيقة 31.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة رقم 15 في المركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ 17 نقطة، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة رقم 11 في المركز الـ11.