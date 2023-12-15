الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تفاصيل أغنية أحمد شيبة الجديدة

أحمد شيبة، فيتو
أحمد شيبة، فيتو

يستعد الفنان أحمد شيبة ، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية أحمد شيبة 

وتحمل أغنية أحمد شيبة الجديدة عنوان “تعالى يا بخت”، وهي من كلمات سامي رشيد ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي زيزو فاروق.

ومن ناحية أخرى، نجح المطرب الشعبي أحمد شيبة، في تصدر تريند اليوتيوب في وقت سابق بأغنيته الجديدة التي يدعم بها الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات والقصف المستمر على يد جيش الاحتلال.

Advertisements

 

أغنية أحمد شيبة الجديدة تحمل عنوان “قاتلني وجاي تقولي شالوم” وطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

 

 من ناحية أخرى، انتهى المطرب الشعبي، أحمد شيبة من تسجيل أحدث أغانيه السنجل، في أحد الأستديوهات بالدقي، وذلك بتواجد الشاعر رضا المصري، والذى أكد أنه من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

في هذا السياق، قال الشاعر رضا المصري:" أغنية “شيبة” الجديدة، هتكون مختلفة ومفاجأة للجمهور، ومحدش هيصدق إنه بيقدم النوع ده من الأغاني، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن".

 

من ناحية آخرى، عاد المطرب أحمد شيبة، للعمل من جديد، وذلك بعد فترة توقف كبير، حزنًا على فراق والدته، التى رحلت عن عالمنا منذ شهرين.

 

وكان المطرب الشعبي، أحمد شيبة، أعلن مؤخرًا عن أداء مناسك العمرة لوالدته، بعد وفاتها بأسبوع. 

 

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي، عدد من الصور عبر حسابه على “فيس بوك"، معلقًا عليها بقوله:"لبيك اللهم عمرة عن أمي.. اللهم أغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال". 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

احمد شيبة أغنية أحمد شيبة الجديدة أغاني المطرب أحمد شيبة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة الفنان عادل أنور، ساويرس يعلق على خطة اغتيال السنوار، اتحاد الكرة يصفع الزمالك، الأهلي والاتحاد بالمونديال

وفاة الفنان عادل أنور بشكل مفاجئ

قرار ملزم بشأن المواقع الإباحية بجميع أنحاء العراق

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك غزة

يهود الولايات المتحدة يجمعون تبرعات قياسية بتاريخهم لمساعدة إسرائيل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية

تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ 34 (صور)

ماثيو الإنسان، طفل منياوي يعبر عن مأساة غزة برسم صور مؤثرة بالفحم

Advertisements

منوعات

المزيد

قرار ملزم بشأن المواقع الإباحية بجميع أنحاء العراق

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض ويتهم الحكومة بالفشل

خبير فلك يكشف عن توقعاته لمباراة الأهلي واتحاد جدة بكأس العالم للأندية

توأم بوتين الافتراضي، تعرف على قصة شبيه الرئيس الروسي المصمم بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 15-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 15-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع سعر الذهب، سعر جرام المعدن الأصفر بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتقنين وضع الأجانب المقيمين في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية