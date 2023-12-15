تفاصيل أغنية أحمد شيبة الجديدة

يستعد الفنان أحمد شيبة ، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

تفاصيل أغنية أحمد شيبة

وتحمل أغنية أحمد شيبة الجديدة عنوان “تعالى يا بخت”، وهي من كلمات سامي رشيد ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي زيزو فاروق.

ومن ناحية أخرى، نجح المطرب الشعبي أحمد شيبة، في تصدر تريند اليوتيوب في وقت سابق بأغنيته الجديدة التي يدعم بها الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات والقصف المستمر على يد جيش الاحتلال.

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أغنية أحمد شيبة الجديدة تحمل عنوان “قاتلني وجاي تقولي شالوم” وطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

من ناحية أخرى، انتهى المطرب الشعبي، أحمد شيبة من تسجيل أحدث أغانيه السنجل، في أحد الأستديوهات بالدقي، وذلك بتواجد الشاعر رضا المصري، والذى أكد أنه من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

في هذا السياق، قال الشاعر رضا المصري:" أغنية “شيبة” الجديدة، هتكون مختلفة ومفاجأة للجمهور، ومحدش هيصدق إنه بيقدم النوع ده من الأغاني، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن".

من ناحية آخرى، عاد المطرب أحمد شيبة، للعمل من جديد، وذلك بعد فترة توقف كبير، حزنًا على فراق والدته، التى رحلت عن عالمنا منذ شهرين.

وكان المطرب الشعبي، أحمد شيبة، أعلن مؤخرًا عن أداء مناسك العمرة لوالدته، بعد وفاتها بأسبوع.

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي، عدد من الصور عبر حسابه على “فيس بوك"، معلقًا عليها بقوله:"لبيك اللهم عمرة عن أمي.. اللهم أغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".