الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد شيبة يتصدر تريند اليوتيوب بـ "قاتلني وجاي تقولي شالوم"(فيديو)

شيبة،فيتو
شيبة،فيتو

نجح المطرب الشعبي أحمد شيبة، في تصدر تريند اليوتيوب بأغنيته الجديدة التي يدعم بها الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات والقصف المستمر على يد جيش الاحتلال.

 

وحقق “شيبة”، مايقرب من 200 ألف مشاهدة، وتصدر التريند الخامس علي منصة الفيديوهات الشهيرة “اليوتيوب”

 


أغنية أحمد شيبة الجديدة تحمل عنوان “قاتلني وجاي تقولي شالوم” وطرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

 

 من ناحية آخري، انتهى المطرب الشعبي،  أحمد شيبة من تسجيل أحدث أغانيه السنجل، في أحد الأستديوهات بالدقي، وذلك بتواجد الشاعر رضا المصري، والذى أكد أنه من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

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في هذا السياق، قال الشاعر رضا المصري:" أغنية “شيبة” الجديدة، هتكون مختلفة ومفاجأة للجمهور، ومحدش هيصدق إنه بيقدم النوع ده من الأغاني، ولم يستقر على اسم الأغنية حتى الآن".

 

من ناحية آخرى، عاد المطرب أحمد شيبة، للعمل من جديد، وذلك بعد فترة توقف كبير، حزنًا على فراق والدته، التى رحلت عن عالمنا منذ شهرين.

 

وكان المطرب الشعبي، أحمد شيبة، أعلن مؤخرًا عن أداء مناسك العمرة لوالدته، بعد وفاتها بأسبوع. 

 

ونشرت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي، عدد من الصور عبر حسابه على “فيس بوك"، معلقًا عليها بقوله:"لبيك اللهم عمرة عن أمي.. اللهم أغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال". 

 

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