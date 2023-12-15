الجمعة 15 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد البابونج، ينقص الوزن ويخفض السكر بالدم ويساعد على علاج البرد والأنفلونزا

فوائد البابونج، فيتو
فوائد البابونج، فيتو

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم كمشروب دافئ لذيذ فى المساء.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية ويستخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض ويدخل فى صناعة الأدوية.

أهمية تناول البابونج كمشروب دافئ 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البابونج من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ له مذاق مميز وعشاق كثيرون، واشتهر بفاعليته فى تحسين المزاج والشعور بالاسترخاء والراحة.

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فوائد البابونج، فيتو 

فوائد البابونج للصحة

وأضاف السيد، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول عشبة البابونج يوميا كمشروب دافئ خاصة في فصل الشتاء، ومن فوائد البابونج:

  • مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج تقوي القلب، وتقلل مركبات الفلافونويد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
  • يحتوي البابونج على العنصر النشط "أبيجينين"، والذي يساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية.
  • شراب البابونج غير المحلى هو مشروب مهدئ للأعصاب، حيث يتم تناوله قبل ساعة من النوم فهو يقلل من الإجهاد، ويساعد على النوم الهادئ العميق.
  • يساعد شاي البابونج على علاج آلام المفاصل، كما أنه يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.
  • يحتوي البابونج على بعض المواد التي تحفز عمل الأحماض الأمينية في الدماغ، والتي تعمل كمهدئ للأعصاب.
  • يحتوي البابونج على مواد ألفا-بيسابولد وماتريسين، والتي تعمل كمضاد للالتهابات.
  • يساعد في علاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضًا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم.
  • يعمل على تفتيح البشرة، حيث نغلي البابونج المجفف بالماء، ثم نتركه ليبرد، ونضيف ماء الورد ونضعه على البشرة، ونتركه ليجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك كل ثلاثة أيام.
  • شاي البابونج مفيد كمضاد للتشنجات والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.
  • تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية.
  • يخفض البابونج مستوى السكر في الدم، ويجدد مخازن الجليكوجين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.
  • يساعد على استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، والماء في الشاي يحسن الهضم لتقليص البطن المتضخمة، وللحصول على أفضل نتيجة، يمكن تناول كوب أو اثنين من البابونج يوميًّا.
  • شاي البابونج له تأثير كبير في شعورك بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.
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