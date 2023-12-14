فوائد التمر، يحسن الهضم ويعالج فقر الدم

فوائد التمر، للصحة عديدة وهامة، ودائما يوصي الأطباء وخبراء التغذية، بتناول التمر، للاستفادة مما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فهو فاكهة حلوة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية، وهو مصدر ممتاز للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.



فوائد التمر

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد التمر تتمثل فيما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية، فيتمتع التمر بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك، ما يلي:

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تحسين صحة الجهاز الهضمي:

التمر غني بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية تسمى البوليفينول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في حماية الجهاز الهضمي من الأمراض.

تعزيز صحة القلب:

التمر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب. يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية أخرى، مثل الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية القلب من الأمراض.

علاج فقر الدم:

التمر غني بالحديد، وهو معدن مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء. يساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وهو ضروري لصحة الجسم والعقل.

تزويد الجسم بالطاقة:

التمر مصدر جيد للكربوهيدرات، والتي هي مصدر رئيسي للطاقة. كما أنه يحتوي على السكريات البسيطة، مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة للطاقة.

مضاد للالتهابات:

التمر يحتوي على مركبات نباتية لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم. يمكن أن يساعد الالتهاب المزمن في الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

ضبط ضغط الدم:

التمر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم. يساعد البوتاسيوم على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

مفيد لمرضى السكري:

التمر يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

صحة العظام:

التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان مهمان لصحة العظام. يساعد البوتاسيوم على تنظيم مستويات الكالسيوم في الجسم، وهو معدن مهم لبناء العظام والحفاظ عليها. كما أن المغنيسيوم ضروري لبناء العظام والحفاظ عليها أيضًا.

التمر وفوائده

صحة الأطفال:

التمر غني بالعناصر الغذائية المهمة للأطفال، بما في ذلك الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يساعد الحديد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وهو ضروري لنمو الأطفال والتطور. كما أن البوتاسيوم والمغنيسيوم مهمان لصحة القلب والعظام للأطفال.