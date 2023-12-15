ماذا بعد تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة؟.. تحديات عديدة أمام الاقتصاد المصري.. وتأثير القرار على مؤشرات الذهب والدولار

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيناريو تم تكراره مرات عديدة خلال العام الجارى، حيث انتظرت مصارف العديد من اقتصادات العالم قرار سعر الفائدة ليقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثامن والأخير، الأربعاء، والذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء عند 5.25 و5.50 %.

الفيدرالى الأمريكى، فيتو

ماذا حدث في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الثامن والأخير؟

حسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير هذا العام، مساء الأربعاء، حيث انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، واستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية.

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ويمكن القول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

جيروم باول، فيتو

بيان إحصاءات العمل الأمريكي وسياسة التشديد النقدي من الفيدرالى الأمريكي

بيان إحصاءات العمل الأمريكي، أفاد بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة، مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك والتى تسمى (CPI)، انخفض إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

كما استقر التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 4% وهو الأمر الذى كان متوقعا.

خبيرة الاقتصاد د. يمن الحماقى، فيتو

خبيرة الاقتصاد يمن الحماقى: عرض لأبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بعد قرار الفيدرالى

ومن جانبه تقول يمن الحماقى الخبيرة الاقتصادية فى تصريحات خاصة لــــ “فيتو”: من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وأيضا تضر المواطن بشكل مرعب هو عدم استقرار سعر الصرف، وقد رأينا قرار الفيدرالى امي بتثبيت سعر الفائدة، مشيرة إلى أن الحديث عن سعر الصرف يجب أن يكون أولوية عند المسئولين عن الاقتصاد.

وأضافت حماقى: الاقتصاد المصري يحتاج إلى عدة ركائز مهمة لتقوية الوضع الاقتصادي مثل: إصلاح هيكلي حقيقي بشكل قوى فذلك الأمر أولوية قصوى بالإضافة إلى التطوير المؤسسي للدولة بالإضافة إلى مكافحة الفساد أيضا مكافحة عدم التعارض بين المصلحة العامة والخاصة ووجود رؤية واضحة بالموارد الأساسية، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى وجود ما يقارب 100 مليار دولار سنويا وهذا الامر لم نستطع تحقيقه بسبب التضارب بن المصلحة العامة والخاصة.

وأشارت الحماقي إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى المتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى وجود آلية واضحة للوصول إلى النتائج المطلوبة للنهوض السريع بالاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي له وجهة نظر ترى أن الاقتصاد المصري حاليا من الاقتصادات الصامدة مثلما قالت جولي كوزاك مديرة الاتصال بصندوق النقد الدولي.

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مؤشرات بيان إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، فيتو

ماذا حدث فى اجتماع البنك الفيدرالي نوفمبر الأخير؟

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما، ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

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مصرف الإمارات المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى 5.40%

مصرف الإمارات المركزي، قرر مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند مستوى 5.40 % ، تزامنا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على معدلات أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة خلال اجتماعه مساء الأربعاء.

مصرف الامارات، فيتو

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي

حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي، ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.

كما ترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.

كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك.

جولدمان ساكس، فيتو

جولدمان ساكس يتوقع خفض سعر الفائدة خلال 2024

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين ببنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بدء سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي، خلال العام القادم 2024.

وأوضح جان هاتزيوس الخبير الاقتصادي، "أن الانكماش الذي شهدته بيانات أسعار المنتجين يوم الأربعاء، والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى أقل من 1% في نوفمبر الماضي، بجانب المراجعات بالخفض للأشهر السابقة، يشير إلى وتيرة أضعف من الزيادات في مؤشر الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ومن المتوقع حدوث ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال مارس ومايو ويونيو القادمين، تليها خفض بشكل ربع سنوي لتتراوح أسعار الفائدة بين 3.25% إلى 3.5%.

هل يؤثر قرار الفيدرالي على مؤشرات الذهب والدولار؟

بشكل غير مباشر يساعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.

ويكافح الدولار الأمريكي للعثور على الطلب بعد أرقام التضخم وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4٪ خلال اليوم عند 102 نقطة.