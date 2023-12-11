85 ألف حركة تداول بالبورصة، وخبير يوضح سبب عدم استقرار المؤشرات

البورصة المصرية، حالة من التباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين ثانى أيام الأسبوع، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 85 ألف عملية تداول حتى الان، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 23240 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 28009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% عند مستوى 10327 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% عند مستوى 5043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 7413 نقطة.

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تذبذب اتجاه مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الاثنين

حالة من عدم الاستقرار باتجاه مؤشرات البورصة المصرية بحركة تعاملات هذا الأسبوع، ومن جانبه قال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: عدم استقرار المؤشرات يرجع الى وجود قوة بيعية وقتية بالاسهم نظرا لتأثر سوق المال بالأحداث السياسية وهذا أمر طبيعى بأسواق المال وليس مصر فقط، مشيرا إلى أن جلسات التداول بها من الأسهم المختلفة التى تحمل مؤشراتها اتجاهات صاعدة واخرى هابطة وهو امر ليس بجديد بحركة التداولات.

وأضاف عبدالحليم قائلا: من المهم دراسة الاسهم جيدا قبل عملية الشراء لفهم التحليل المالى والفنى للسهم للوقوف على مدى تناسب هذا السهم مع طبيعة الظروف المحيطة سواء محليا أو عالميا للتوجه إلى الربح وحصد المكاسب بدون أدنى خسائر.

حركة التعاملات حتى الان، فيتو

التفاصيل الكاملة لحركة تداولات البورصة المصرية بداية الأسبوع

تباين بأداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وأول أيام العملية الانتخابية، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 129.168 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92 % عند مستوى 24.211.14 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% عند مستوى 10460 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76 % عند مستوى 5.193.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72 % عند مستوى 7.549.68 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.



كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

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