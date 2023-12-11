تعرف على موعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن أسعار الفائدة

البنك الفيدرالى الامريكى، يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الاخير هذا العام، أيام 12 و13 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار استعداداته للإعلان عن أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة القادمة، وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الثامن والأخير هذا العام خلال الشهر الجاري، ويستمر الاجتماع على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الأمريكية في البلاد .

ويمكن القول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، تجتمع 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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البنك الفيدرالى الامريكى، فيتو

ماذا حدث فى اجتماعات البنك الفيدرالى الاخير ؟

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية كما هي، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.

ومن جانبه، أبدى جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، جاء ذلك عقب إعلان قرار المركزي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن موظفي البنك المركزي لا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في التوقعات التي قدموها لصانعي السياسات قبل قرارهم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

ما هى توقعات بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى ؟

وتوقع موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي في السابق حدوث ركود معتدل، لكنهم أزالوا هذه التوقعات في العروض التقديمية لصانعي السياسات قبل الاجتماع السابق في سبتمبر.

ويعتبر قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، مهما للأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار مثل دول الخليج.

هل يؤثر قرار الفيدرالى على مؤشرات الذهب والدولار ؟

بشكل غير مباشر يساعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كل الأسواق في أنحاء العالم، وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.

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الذهب، فيتو

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توقعات البنوك والوكالات الاقتصادية الدولية لما سيحدث بأسعار الفائدة

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل، في وقت أبكر من توقعاته السابقة للربع الرابع، مستشهدًا بأخبار تضخم أفضل، بينما تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يثبت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو 2024، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام.