الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

على رأسها المركزي الأوروبي، بنوك مركزية تستعد لتحديد مصير سعر الفائدة اليوم

المركزي الأوروبي،
المركزي الأوروبي، فيتو

تستعد العديد من البنوك المركزية لتحديد مصير سعر الفائدة اليوم، بعد الإعلان عن نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم أمس الأربعاء بتثبيت سعر الفائدة.

 

بنوك مركزية تستعد لتحديد مصير سعر الفائدة مساء اليوم 

ويجتمع مساء  اليوم الخميس البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، والبنك النرويجي، للنظر في مصير سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيتها عند مستوياتها المطلوبة دون تحريك.

تعبيرية، فيتو 

 

تراجع معدلات التضخم بمنطقة اليورو لهذه المستويات 

 

وشهدت منطقة اليورو خلال الفترة الماضية تراجعًا ملحوظًا في معدلات  التضخم، حيث دعم هذا التراجع توقعات الكثير من الخبراء لإبقاء سعر الفائدة كما هي واستبعاد قرار الرفع.

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توقعات البنوك الأمريكية 

ويرى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن المركزي الأوروبي، من المتوقع  أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع اعتبارا  من أبريل القادم.

 

تعبيرية، فيتو 

 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عند 5.25 و5.50 %.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول قد أوضح، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، حيث أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

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البنك المركزي السويسري يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 1.75 %

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وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بـ البنك المركزي الأمريكي، 8 مرات كل عام لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، في محاولة للسيطرة على مستويات التضخم التي تتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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