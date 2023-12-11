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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 11-12-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، هبط مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50 %  عند مستوى 24.059.44 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 30534 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24%  عند مستوى 10734 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60 % عند مستوى 5.163.06 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5%  عند مستوى 7.866.20 نقطة. 

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المؤشر الثلاثينى، فيتو 

 

المؤشر الرئيسي EGX30

ويتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24.059.44  نقطة حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 2500 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25500 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 25000 نقطة - 25500. 

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المؤشر السبعينى، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 5.163.06  نقطة حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5500 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

التفاصيل الكاملة لحركة تداولات البورصة المصرية الاحد

البورصة المصرية، تباين بأداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وأول أيام العملية الانتخابية، بإجمالي عدد عمليات تداول بلغت 129.168 ألف حركة تعاملات، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92 % عند مستوى 24.211.14 نقطة، وهبط مؤشر " إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 29607 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46%  عند مستوى 10460 نقطة. 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.76 %  عند مستوى 5.193.66 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72 %  عند مستوى 7.549.68 نقطة. 

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مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو 

 

كواليس تداولات نهاية الأسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.

كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.

 

مؤشرات ايجى اكس، فيتو 

 

 

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