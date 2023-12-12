حركة مؤشر الدولار الأمريكي، العملة الخضراء تصل لقمم جديدة (تحديث لحظى)

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء بالقرب من مستوى الـ 103.68 نقطة في الوقت الراهن أمام سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

وينتظر الدولار بيانات التوظيف الأساسية لتحديد الاتجاه مشيرا إلى أن الكثير يتوقع أن يبدأ الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة بداية من الربع الثاني للعام 2024.

التحليل الفنى للدولار، فيتو

كما حاول الدولار التقاط الانفاس، وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحركة تداولات هذا الاسبوع ورصدت “ فيتو” بحركة التعاملات على المؤشر استقرارا للعملة عند مستوى 103.68 نقطة، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة، وعاود سعر الدولار الارتفاع بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد الانخفاض الحاد بالأسبوع الماضى الماضى.

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كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي ؟

يمكنك أن تقوم بـ التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

مؤشر الدولار، فيتو

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

تكهنات بخفض سعر الفائدة، ماذا سيفعل جيروم باول في اجتماع الفيدرالي

البنك الفيدرالى الأمريكى ، يحسم البنك الفيدرالى الأمريكى قراره بشأن سعرالفائدة يوم الأربعاء غدا، كما سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، قراره النهائي بشأن السياسة النقدية لهذا العام 2023، وسط توقعات قوية، بأن يبقي "الاحتياطي" أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% -5.50% حتى الربع الأول من عام 2024 .

صدور الكلمة الحاسمة لجيروم باول الأربعاء 13/12/2023

من المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي لـ"جيروم باول" الأربعاء كانت المرة الأخيرة التي تحدث فيها الرجل علنًا، في الأول من ديسمبر الجاري، عندما وصف التكهنات بخفض سعر الفائدة بأنها "سابقة لأوانها".

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