وفاة عضو برلمان تركي خلال كلمة انتقد فيها الحكومة (فيديو)
نشرت وسائل إعلام تركية، فيديو لعضو في البرلمان في أنقرة توفي جراء إصابته بأزمة قلبية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وتوفي اليوم الخميس.
وفاة عضو برلمان تركي بسبب نوبة قلبية
وخلال الفيديو الذي تم تسجيله داخل البرلمان في تركيا ظهر حسن بيتماز (53 عامًا) وهو ينهار بعد أن ألقى كلمة لمدة 22 دقيقة.
وكان خطابه الناري ينتقد علاقة حزب العدالة والتنمية الحاكم بإسرائيل، وفقًا لتقارير وسائل إعلام محلية.
وكان مع بيتماز (وهو عضو في البرلمان عن حزب السعادة) لافتة على المنصة كتب عليها "إسرائيل قاتلة، حزب العدالة والتنمية متعاون".
وقال زعيم حزب السعادة: إن بيتماز انهار بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأصيب رأسه عندما سقط، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، اليوم، في تصريح للصحافيين وفاة النائب الذي كان قد نُقل إلى أحد مشافي العاصمة أنقرة، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، قبل أن يفارق الحياة بعد ظهر اليوم.
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