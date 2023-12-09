تركيا توبخ أمريكا بسبب موقفها من وقف إطلاق النار في غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال تبعات فشل مجلس الأمن في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة، بسبب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام حق الفيتو لعرقلة القانون، تطارد واشنطن في المحافل الدولية وتعرضها للانتقاد من أكثر من دولة.

تركيا تنتقد أمريكا بسبب عرقلة قرار وقف إطلاق النار

وهاجمات دول عديدة من بينها تركيا السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تنحاز بشكل كامل لدولة الاحتلال الإسرائيلية، واعتبرتها أنقرة أنها تأييد للمجازر المرتكبه في القطاع بأيدي جيش الاحتلال.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعليقا علي الموقف الأمريكي في مجلس الأمن بشأن وقف اطلاق النار في غزة: "عبر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أمريكا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة".

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، امس الجمعة بعد اجتماع مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

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وقالت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم السبت، إن شعور "خيبة الأمل الكاملة" تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار؛ لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك فترات توقف للقتال تقول إنه يهدف "لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل".

وقال فيدان إنه ناقش أيضا طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال اجتماع ثنائي مع بلينكن، مضيفا: "من الآن فصاعدا، الأمر متروك لتقدير البرلمان، وقد أبلغنا نظراءنا بذلك".