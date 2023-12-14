الخميس 14 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

 أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الخميس 14-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتكوت اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتكوت في المزرعة وفي المحال اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الخميس

 أسعار الدواجن الحية والمجمدة  في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

 أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الخميس، بلغ سعر الفراخ البيضاء 64 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 81 إلى 82 جنيهًا في المزرعة مقابل 92 جنيهًا للمستهلك.

 

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

 وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 72.4 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 67 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 112.2 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الخميس مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الخميس نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

 أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الخميس

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الخميس، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 120 جنيهًا إلى 121 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 122 إلى 123 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 141 إلى 142 جنيهًا.

 

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الأعلاف اليوم الخميس، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه.

أما أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، سجل علف صويا 46% سعر 31500 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 31500 جنيه. 

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف، فيتو 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الخميس، سجل علف بادي 23% بسعر 23 ألف جنيه،  علف نامي 21 % سعر 22950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 22850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الخميس، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 23 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 20 جنيهًا إلى 20.25 جنيه،  كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات،  كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا،  كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في الأسواق اليوم الخميس

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس، سجل سعر كتكوت أبيض 26 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت روص 25.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 23 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 24.25 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 27 جنيهًا.

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ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

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أسباب انخفاض أسعار الدواجن في المزارع مقارنة بالمبادرة الحكومية.. وشعبة الثروة الداجنة تطالب بسعر عادل للمنتج مبني على تحديد التكلفة

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