الأربعاء 23 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 23-8-2023، استقرارًا ملحوظًا، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء والدواجن الحمراء، فضلًا عن استقرار أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق، حتى أسعار الأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأربعاء

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن «جملة» اليوم الأربعاء، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 56 جنيهًا إلى 57 جنيهًا، واستقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 100 إلى 103 جنيهات.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم الأربعاء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 69.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها، وبلغ متوسط سعر الدواجن البلدي 108.3 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 78 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأربعاء

 أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأربعاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 107 جنيهات إلى 108 جنيهات، كرتونة البيض الأحمر من 109 إلى 110 جنيهات، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 119 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأربعاء

أما في أسعار بورصة البيض اليوم الأربعاء، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 103 إلى 107.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 105 جنيهات إلى 110 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

 أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني نحو 11300 جنيه، صويا 46% بسعر 27 ألف جنيه، صويا 44% بسعر 26 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 27 ألف جنيه.

أما أسعار أعلاف الدواجن، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 21500 جنيه، علف الناهي 19 % بسعر من 21440 جنيهًا إلى 21350 جنيهًا، العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 21450 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم  الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 16.75 إلى 20 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 16 جنيهًا إلى 16.25 جنيه، سعر كتكوت بلدي من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو سعر من 12جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

وسجل كتكوت جيل ثاني سعر من 11.5 إلى 12.5 جنيه، كتكوت هجين من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا،  كتكوت روزي بيور سعر من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

وعن أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، سجل كتكوت أربو سعر 18 جنيهًا، كتكوت إيفيان بسعر 17.5 جنيه، كتكوت أبيض بسعر 20 جنيهًا،  كتكوت روص من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 18 جنيهًا، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أر بسعر 19 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الدقهلية

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شعبة الثروة الداجنة: أسعار الفراخ ترتفع لهذا الرقم قريبا

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