أسباب انخفاض أسعار الدواجن في المزارع مقارنة بالمبادرة الحكومية.. وشعبة الثروة الداجنة تطالب بسعر عادل للمنتج مبني على تحديد التكلفة

انخفضت أسعار الدواجن خلال الثلاثة أيام الماضية لأقل من سعر المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، حيث تراجعت أسعار الدواجن في الشركات والمزارع التي لم تنضم للمبادرة، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 59 جنيهًا و61 جنيهًا، بينما حددت المبادرة الحكومية سعر الفراخ البيضاء بـ 65 جنيهًا في المزرعة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

انخفاض سعر الدواجن مقابل ارتفاع أسعار البيض خارج المبادرة الحكومية

كان انخفاض أسعار الدواجن بالتزامن مع تراجع سعر الأعلاف التي اتجهت للمنحنى الهابط سعريًا عقب فترة ارتفاعات، وعلى النقيض ارتفعت أسعار البيض في الشركات والمزارع خارج المبادرة الحكومية لأسعار تزيد عن سعر المبادرة بما لا يزيد عن 10 جنيهات.

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فما هي أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

قلة القوة الشرائية للمواطنين السبب في انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

يقول الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن اسعار الدواجن تعد مستقرة منذ شهر نوفمبر 2023، بسبب قلة القوة الشرائية للمواطنين، فأسعار الدواجن العام الماضي كانت من 29 إلى 32 جنيهًا، أما اليوم من 60 إلى 67 جنيهًا، فالمواطن الذي كان يشتري دجاجتين أصبح يكتفي بشراء دجاجة واحدة، بسبب ارتفاع سعر الدواجن.

بالرغم من انخفاض أسعار الأعلاف مازالت سعرها مرتفع

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ «فيتو» إلى أن أسعار الأعلاف بدأت في الشهور الأخيرة من 2023 في الانخفاض، لكن سعر الأعلاف لم تعد إلى أسعار ما قبل أزمة عام 2022، ومازال الأعلاف رغم الانخفاض أسعارها مرتفعة، إذ يتراوح سعر الذرة من 12800 إلى 13500 جنيه، فيما يتراوح سعر الصويا من 33500 إلى 35 ألف جنيه، لذلك فإن الأسعار مازالت مرتفعة رغم الانخفاض.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أسباب انخفاض أسعار الدواجن مقارنة بسعرها في المبادرة الحكومية

وأوضح «السيد» أن أسعار الدواجن انخفضت لأقل من السعر المحدد في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، لأن الأهم من اتخاذ قرار بتخفيض السعر (وضع سعر عادل للمنتج مبني على تحديد التكلفة)، مشيرًا إلى أن العرض والطلب هما المتحكمان في السوق، والسوق المصري في هذه الفترة يواجه مشكلة بانخفاض طلبات الشراء على الدواجن مقارنة بفترات أخرى، وعليه السعر تراجع لأقل من سعر المبادرة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الثلاثاء

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الثلاثاء

يشار إلى أن أسعار الدواجن الحية والمجمدة في المزارع والمحال التجارية، اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا،

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض الاسعار نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 79 إلى 80 جنيهًا في المزرعة مقابل 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

ووفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 65 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

فيما سجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 111.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات ضمن وخارج المبادرة الحكومية، فجاءت كالتالي:

بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15% نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الثلاثاء

أما أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 121 إلى 122 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، وتشمل سعر الذرة المستوردة وعلف الصويا وأعلاف الدواجن؛ سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه.

أسعار علف الصويا في الأسواق

أما أسعار علف الصويا في الأسواق، سجل علف صويا 46% سعر 31500 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 31500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

وفيما يخص أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الثلاثاء، سجل علف بادي 23% بسعر 23 ألف جنيه، علف نامي 21 % سعر 22950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 22850 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

وتباينت أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن وعن سعرها في الأسواق حيث جاء كالتالي:

تراوح سعر الكتكوت في بورصة الدواجن من 24 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 20 جنيهًا إلى 20.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا، سعر كتكوت بلدي من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، كتكوت ساسو سعر من 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، فسجل سعر كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت روص 26 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 23 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 24 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 26 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 26 جنيهًا.