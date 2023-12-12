الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفراخ البلدي بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق، شهدت  أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الثلاثاء 12-12-2023، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، ضمن وخارج المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الثلاثاء

 أسعار الدواجن الحية والمجمدة  في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

 أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الثلاثاء، بلغ سعر الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 79 إلى 80 جنيهًا في المزرعة مقابل 90 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

 وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71.6 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 65 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

 وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 111.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 72 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الثلاثاء مع تطبيق المبادرة الحكومية

 وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الثلاثاء نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، وذلك ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الثلاثاء

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الثلاثاء، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 121 إلى 122 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 13200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه.

أما أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، سجل علف صويا 46% سعر 31500 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 31500 جنيه. 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الثلاثاء، سجل علف بادي 23% بسعر 23 ألف جنيه،  علف نامي 21 % سعر 22950 جنيهًا، علف ناهي 19 % سعر 22850 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الثلاثاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 24 إلى 31 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 20 جنيهًا إلى 20.25 جنيه،  كتكوت جيل ثاني سعر من 14 إلى 15 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت بلدي من 8 جنيهات إلى 9 جنيهات،  كتكوت ساسو سعر من 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، كتكوت ساسو بيور بسعر من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، كتكوت روزي بيور سعر من 18 إلى 19 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 12 جنيهًا إلى 13 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الثلاثاء، سجل سعر كتكوت ساسو بسعر 25 جنيهًا، كتكوت روص 26 جنيهًا، كتكوت كب بسعر 23 جنيهًا، كتكوت أربو سعر 24 جنيهًا،  كتكوت أبيض بسعر 26 جنيهًا،  كتكوت آر بسعر 26 جنيهًا.

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4 جنيهات ارتفاعًا في سعر البيض بالأسواق، وهذه أسعار الدواجن اليوم

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع طفيف في سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

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