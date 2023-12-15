خبير يحدد مطالب البورصة المصرية وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة

حدد الدكتور أحمد العطيفي خبير أسواق المال، عدة أولويات على الرئيس الجديد للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه سوق المال ويجب الانتباه إليها، خاصة أن البورصة تعكس كل شيء، وهى تتحرك طبقا للأحداث المحلية للشركات والقرارات الاقتصادية، وتعبر المؤشرات والأسعار عن قوة الاقتصاد وأحجام التداول الفعلية والاقتصاد الفعلي.

وأشار إلى أنه واجهت البورصة على مدار السنوات الماضية العديد من التحديات من بينها أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، وكذلك تأثيرات ازمة كورونا حيث إن عدد ساعات التداول بالبورصة المصرية قل وذلك أثر نوعا ما علي قرارات المستثمرين، حيث أن عدد ساعات الحظر أثرت بشكل واضح وقوي على أصحاب الشركات والمصانع ألكبري، وذلك لأن عدد ساعات الإنتاج انخفضت فمن كان يعمل ورديتين أصبح يعمل بوردية واحدة، وبالتالي ضخ الإنتاج انخفض وذلك أثر بدورة علي أرباح هذه الشركات.

وتأثرت البورصة العالمية بمجمل أحداث كورونا وهبطت أيضا، كما أن وباء كورونا لم يكن مجرد وباء صحيا ولكنه اقتصاديا أيضا بسبب ما أحدثه من تأثيرات علي البورصة العالمية، وبالتالي جميع تداعيات كورونا أثرت علي جميع الأسواق العالمية.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت العديد من الاستحواذات الهامة مثل بلتون والشرقية للدخان وغيرها، وتلاحظ وجود عمليات استحواذ على شركات وأسهم من شركات محلية وهو ما يعني أن هناك انطباعا ورؤية حول جدوى الاستثمار فى مصر، فى ظل تدنى أسعار وقيم الأسهم، ويبدو أن هناك تعافيا قادما على السوق المصرى يبدو واضحا من إقبال المؤسسات والصناديق السيادية العربية على الشراء فى مصر، فالسوق المصري واعد.

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ودعا إلى ضرورة إلزام الشركات التى تشترى حصص فى شركات مصرية بعدم شطب الشركات من البورصة فى حالة الاستحواذ على معظم المؤسسات إلا بعد 3 سنوات من بدء سريان عرض الشراء الإجبارى، وبالتالى ضمان لمنع الشطب والتخارج من البورصة، حيث أن وجود أسهم حرة ولتكن 15% يضمن عدم تأثر القيمة السوقية للشركات ويحمى البورصة من محاولات الشطب.

وقال إنه فى حال تواصل عمليات الاستحواذ على شركات فإن هناك تحديا آخر أمام رئاسة البورصة وهو أنه قد تصل بعض الشركات إلى مرحلة موجة شطب شركات من البورصة، وذلك فى حالة استمرار الاستحواذ على نسب متتالية بنفس الشركات حتى تصبح هناك حصة حاكمة، وبالتالى قد يصبح البقاء فى البورصة بدون فائدة بالنسبة له فيتقدم بعرض شراء إجبارى على باقى الأسهم، ولذلك لابد من وجود ضوابط لمنع الاستحواذ الكامل بعرض شراء إجبارى على باقى الأسهم وبالتالى الشطب من البورصة.

وتابع، أنه بالنسبة للمستثمرين العرب الذين دخلوا لشراء أسهم فى شركات ناجحة مثل الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات، فقد تمت بالدولار والعائد ليس نتيجة الإنتاج والتصدير بالدولار، وبالتالى فإنه الصناعات التى استحوذ عليها لها عائدات بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عمليات مشاركة بين جميع المؤسسات العربية ونظيرتها فى دولها الأخرى وهو ما سيصبح فى صالح الاقتصاد الوطنى.