الخميس 14 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد حب الرشاد، تعالج كسور العظام سريعا وتعزز صحة القلب

حب الرشاد، فيتو
حب الرشاد، فيتو

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من الحبوب الكاملة التى لها قيمة غذائية عالية ونالت شهرة واسعة فى وقتنا الحالى.

وفوائد حب الرشاد، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بإضافتها للأطعمة المختلفة.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن حب الرشاد من الحبوب الكاملة التى انتشرت مؤخرا بفوائدها العلاجية العظيمة لأنها مهمة لمرضى السكر، كما تساعد فى إنقاص الوزن.

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القيمة الغذائية الموجودة في حب الرشاد 

وأضاف السيد، أن حب الرشاد له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والفسفور والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب ونسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

مخاطر حب الرشاد والفئات الممنوعة من تناوله

وتابع، أنه على الرغم من فوائد حب الرشاد، إن أنه لا يجوز الإفراط في تناوله، لأنه يسبب، خفض مستوى البوتاسيوم بالجسم، وكثرة التبول، وانخفاض شديد في معدلات ضغط الدم ما يسبب هبوطًا في الدورة الدموية، كما أنه ممنوع على مرضى السكر لأنه يسبب إنخفاض شديد فى مستوى السكر، كما أنه ممنوع على الحوامل.

فوائد حب الرشاد، فيتو 

فوائد حب الرشاد 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد حب الرشاد:-

  • يمنع اضطرابات الجهاز الهضمي ويطرد الغازات.
  • يقوي المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.
  • يساعد في تنظيم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإصابة بالإمساك لاحتوائه على الألياف التى تساعد في عملية الهضم وتنظف القولون.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يخفض مستوى الضغط والسكر بالدم.
  • يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تسعى بالشبع لفترات طويلة كما أنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • يساعد في الإقلاع عن التدخين.
  • تفتت حصوات ويعزز من صحة الكلى.
  • يساعد في علاج الصداع.
  • يذيب البلغم ويعزز من صحة الجهاز التنفسي.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • يحمي من السرطانات لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمنع تكون الخلايا السرطانية.
  • تعزز من صحة البشرة وجمالها وحمايتها من التجاعيد.
  • يعزز من جمال الشعر وتساعد في علاج جميع مشاكله.
  • يستخدم في علاج التئام كسور العظام سريعًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
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