فوائد الطماطم، تقوى المناعة والعظام وتحارب السرطان والأنيميا

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة واستخدامات عديدة، فهى تستخدم فى طهى معظم أنواع الطعام وأيضا تستخدم فى عمل السلطة.

وفوائد الطماطم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الطماطم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الخضروات المهمة والشهيرة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين سي والفسفور والماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين أ والكربوهيدرات والبروتينات والألياف.

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مخاطر الطماطم

وأضافت منى، أن الطماطم قيمتها الغذائية عالية ولكن لا يجوز الإفراط في تناولها، وذلك لأنها تحتوي على الصوديوم والأملاح ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وتكوين حصوات الكلى، لذا على مرضى الضغط الإقلال من تناولها، وكذلك أصحاب أمراض الكلى، وذلك حفاظًا على صحتهم، مشيرة إلى أن الطماطم تحتوي على الأوكسالات وبالتالي لا يجوز تناولها مع أدوية الحديد لأنها تؤثر على امتصاص الجسم للحديد، لذا يجب الحذر.

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فوائد الطماطم

وتابعت، أن هناك فوائد عديدة تدفعنا لتناول الطماطم، ومن فوائد الطماطم:-

تقوى العظام والمفاصل وتساعد فى نمو الصغار بشكل صحى لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

مهمة في فترات الريجيم لأنها قليلة السعرات الحرارية وتحتوى على الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

تحمى من خلطات المخ والقلب.

تمنع الإصابة بالإمساك.

تقاوم التهابات وآلام المفاصل.

مهمة للرياضيين لأنها تمنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تعزز القدرة الجنسية عند الرجال.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تساعد في نضارة البشرة وترطيب الجلد ومقاومة التجاعيد.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على نسبة من البوتاسيوم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تحافظ على مستوى السكر بالدم.

تقوى العضلات لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وأيضا تحتوى على البروتين.

تساعد في مقاومة الأمراض السرطانية وتمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تمنع الإصابة بهشاسة العظام.

تقوى النظر وتحمى العين من الأمراض لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تساعد فى علاج الالتهابات بالجسم.

تساعد فى تنظيم عملية الهضم وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.