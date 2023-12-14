الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: نحذر من خطورة التهجير القسري لسكان غزة

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

حذر خبراء منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من خطورة التهجير القسري لسكان غزة والذي سيزيد الأضرار بشكل خطير في القطاع.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان: "التقارير تفيد أن القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح 951,490 امرأة وفتاة، والقصف الإسرائيلي على غزة منذ ٧ أكتوبر أدى لاستشهاد نحو 12000 امرأة وطفل".

 

استشهاد نحو 12000 امرأة وطفل

وأضاف خبراء الأمم المتحدة: "1.1 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية مثل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي".

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ودعا خبراء الأمم المتحدة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين خاصة النساء والفتيات.

 

حصيلة الضحايا الصحفيين في 2023

في سياق متصل، قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الخميس، إن 45 صحفيا قتلوا خلال أدائهم مهنتهم في 2023 في حصيلة أدنى بقليل من العام 2022، رغم "مأساة" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي قضى ما لا يقل عن 17 صحافيا فيها بينهم 13 في قطاع غزة.

وقتل العام الماضي 61 صحفيا في العالم بحسب الحصيلة السنوية للمنظمة.

وحصيلة العام الحالي هي الأدنى منذ أكثر من عشرين عاما، عندما قتل 33 صحفيا في 2002. وأكثر من ثلث قتلى العام 2023 مرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط من بينهم 13 في قطاع غزة.

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